Tragedia lungo viale: investito sulle strisce lo scrittore Enzo Marco

CARRARA, 10 luglio 2023 - Investito sulle strisce mentre attraversava il viale XX Settembre, lo scrittore Enzo Marco Diamanti è morto poco dopo in ospedale. Aveva 85 anni, il trauma cerebrale provocato dall’impatto con l’auto gli è stato fatale. Il secondo tragico investimento in meno di un mese nello stesso punto in località Fabbrica. Diamanti si alza presto, alle 7, quasi tutte le mattine. Fa colazione, poi una letta al giornale, all’oroscopo che scrive in dialetto per La Nazione . Si prepara con calma, deve andare a fare la spesa, il foglio con la lista è lì sul tavolo. Esce di casa con il suo carrello a due ruote per gli acquisti. Poche cose da prendere, giusto pranzo e cena per lui e la moglie Pina.

La strada la conosce a memoria: percorre via di Stabbio dal civico 2, pochi metri, in direzione del viale XX Settembre per prendere il bus delle 8.30. Per raggiungere la fermata deve attraversare il viale, da Sarzana verso Viareggio. Così Diamanti si ferma davanti alle strisce del passaggio semaforico pedonale a chiamata. Attende, poi si incammina. Supera la carreggiata che da monti va verso mare, nel senso opposto una Panda color crema sta risalendo il viale. In una frazione di secondo si consuma la tragedia: il conducente della Panda non fa in tempo a frenare, lo colpisce e il carrello vola via. Nelle attività vicine sentono il colpo, altri vivono la scena in diretta. In molto accorrono: Enzo Marco è in terra privo di sensi. Arrivano l’automedica, l’ambulanza della Pubblica assistenza e i vigili urbani. Viene portato in codice rosso al Noa ma il trauma cerebrale è troppo grave e muore lungo il tragitto malgrado gli sforzi del medico per tenerlo in vita.

Ora saranno le autorità, attraverso le telecamere, a valutare se Diamanti ha premuto il pulsante per il verde pedonale e se in entrambe i sensi di marcia c’era il rosso. Ma, a preoccupare è il fatto che è l’ennesimo tragico investimento. La stessa dinamica ha provocato la morte dell’ingegner Roberto Nicolai, a 82 anni, neppure un mese fa, il 17 giugno. "Due incidenti molto simili in poco tempo, la cosa dovrà portare a una riflessione – dice la comandante dei vigili urbani Paola Micheletti – E’ un attraversamento semaforico pedonale a chiamata. Il pedone deve schiacciare il pulsante e aspettare il verde per passare. Stiamo attendendo le testimonianze di chi era li e delle telecamere per poi valutare la dinamica. Da verificare anche se se il semaforo era rosso nel senso di marcia da dove proveniva l’auto". Sarà disposta l’autopsia sul corpo per chiarire le cause del decesso.