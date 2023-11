Tragedia in casa, muore a 31 anni. Lascia la moglie e due bambine

Lo hanno trovato la moglie e le bambine: steso a terra, sul pavimento di casa, senza più nessun segno di vita. Il dramma si è consumaro nel tardo pomeriggio di martedì, quando la donna, che rientrava le loro due figlie, ha spaccato la finestra per entrare in casa perché la porta era chiusa dall’interno ed ha trovato il marito, Andrea Salvatori, massese di 31 anni, a terra senza vita. Doveva essere una giornata come tante per la coppia: la moglie, Chiara Vannucci di 26 anni, nelle prime ore del pomeriggio aveva portato le due bambine, una di 4 anni e l’altra di 16 mesi, al parco. Andrea Salvatori era andato al lavoro alla Dazzini Macchine nello stabilimento di Avenza. Intorno "alle 17.30 l’ho chiamato sapevo che aveva finito di lavorare ed era a casa – racconta Chiara Vannucci –. Ho continuato a chiamarlo diverse volte ma lui non rispondeva. All’inizio ho pensato che si stesse riposando, poi mi sono diretta a casa". Sono le 18, la donna sta percorrendo il marciapiede, arriva davanti alla porta di casa in via Isonzo 4 a Massa. Prova a infilare la chiave ma all’interno c’è il mazzo del ragazzo che blocca la serratura, lei inizia a suonare il campanello ma niente. Prende il cellulare e chiama il cugino di Salvatori dicendogli che lei e le bambine avevano bisogno di aiuto.

"Abbiamo spaccato la finestra – ha poi proseguito sconvolta la donna – sono entrata e lui era lì morto sul pavimento". Immediata la chiamata al 118 con i sanitari che arrivati sul posto non hanno potuto che constatare il decesso. Ma circa due settimane fa Salvatori aveva avuto "un attacco epilettico – ha sottolineato la moglie –. Una crisi improvvisa senza un motivo, la prima di tutta la sua vita. Siamo andati al pronto soccorso ma dopo gli accertamenti lo hanno rimandato a casa". "Era un babbo stupendo per quel poco che ha potuto vivere le sue bambine – ricorda distrutta la donna –. Stavamo insieme da 6 anni, una perdita incolmabile". Andrea aveva fatto ragioneria, in classe con lui Jessica Contini che lo ricorda "un ragazzo molto solare. Siamo cresciuti insieme, giocavamo spesso da bambini. Abbiamo continuato a sentirci anche dopo le superiori, fino a pochi giorni fa". Da capire se sarà opportuno effettuare l’esame autoptico per constatare le cause del decesso. I funerali si terranno domani nella chiesa di San Sebastiano a Massa alle 15.