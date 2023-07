Traffico caos e disagi a Marina di Massa: "Ora fermate la sperimentazione"

"L’attesa dei residenti di via Garosi è ormai giunta al culmine in seguito alla mancata attuazione delle promesse fatte dall’amministrazione comunale riguardo il ripristino del doppio senso di circolazione in Via Lungo Frigido di Ponente". Tuona il Comitato dei cittadini di via Garosi: "Dopo un incontro con l’assessore Roberto Acerbo e il Comandante della polizia municipale Giuliano Vitali lo scorso 21 luglio, si era lasciato intendere che la sperimentazione avrebbe avuto termine il 29 luglio – spiegano i cittadini – Nonostante le rassicurazioni fornite durante quella riunione, il termine è passato senza alcun segno di progresso. Questo inspiegabile ritardo ha lasciato i residenti di via Garosi e delle vie circostanti delusi e indignati, poiché la promessa del ripristino della circolazione su via Lungo Frigido di Ponente al momento è stata disattesa". I cittadini di Via Garosi e delle zone adiacenti sono preoccupati "riguardo alla concretizzazione delle decisioni prese durante quell’incontro, tra cui l’avvio di uno studio per migliorare la viabilità di via Garosi e limitrofe. Il mese trascorso – aggiungono – è stato un periodo estremamente difficile: gli abitanti hanno subito notevoli disagi a causa della sperimentazione. È tempo che l’amministrazione comunale agisca, onorando le promesse fatte e ripristinando senza ulteriori indugi il doppio senso di circolazione in via Lungo Frigido di Ponente. Gli abitanti di via Garosi meritano il rispetto di chi governa e una collaborazione fattiva per migliorare la situazione attuale".

La comunità di Marina di Massa si aspetta "un’azione per ristabilire la normalità nella viabilità e porre fine a questo periodo di incertezza e disagi – concludono – Siamo fiduciosi che l’amministrazione adotterà le misure necessarie per riportare via Lungo Frigido di Ponente al doppio senso di circolazione e avviare un serio studio sulla viabilità di via Garosi e zone limitrofe. Il comitato chiede una soluzione tempestiva e concreta".