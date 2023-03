Traffico caos, arrivano i movieri Code chilometriche sulla Cisa

Semaforo e movieri per eliminare le code sulla stataledella Cisa. Ieri pomeriggio Anas ha informato il Comune di Aulla che sono state mobilitate alcune persone per delimitare l’ambito del cantiere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, e regolare a vista il senso unico alternato del traffico. Il loro impiego si è reso necessario alla Bettola, dove sono in corso i lavori di realizzazione della rotatoria e la sistemazione della viabilità. Sollecitato dal sindaco Roberto Valettini, per rendere più scorrevole il traffico dopo l’istituzione del senso unico alternato. E ieri mattina Valettini ha di nuovo sollecitato Anas ribadendo che la presenza dei movieri alla Bettola di Caprigliola è indispensabile ora che il senso unico alternato sulla statale 62 della Cisa, in direzione Santo Stefano Magra, è regolato da un semaforo. Lo ha fatto con una telefonata al responsabile struttura territoriale Toscana di Anas, ingegner Stefano Liani.

"Ho ribadito all’ingegner Liani – spiega il sindaco di Aulla – che la soluzione del solo semaforo è assolutamente non idonea e non sufficiente negli orari di punta. Quando al mattino ci sono centinaia di veicoli che escono dalla Lunigiana e quando alla sera ce ne sono altrettanti che rientrano, è del tutto evidente che non può bastare il solo semaforo. Parimenti, è del tutto evidente che ci vogliono i movieri. L’ho fatto presente all’ingegner Liani, che ha cortesemente convenuto che si tratta del suo stesso pensiero".

Così è stato. Il posizionamento dell’impianto semaforico, il secondo in meno di un mese, deciso da Anas per agevolare i lavori nel cantiere, sta nuovamente creando code chilometriche sia in direzione Santo Stefano Magra che in direzione Aulla, causando notevoli disagi ai pendolari che percorrono la statale ogni giorno. I lavori in corso di svolgimento sono quelli per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità. Come ha garantito Anas, i movieri saranno presenti fino a quando verrà eliminato il senso unico alternato, quindi fino alle 19 di mercoledì 5 aprile. In programma c’è la realizzazione di una rotatoria, con lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso e l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario.

Monica Leoncini