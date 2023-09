Traffici a est, turismo a ovest La riorganizzazione delle banchine

di Daniele Rosi

Un piano regolatore razionale che punta al miglioramento delle attività portuali senza aggiungere colate di cemento. Approvato i primi giorni di agosto dopo anni di analisi, è iniziato adesso il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo documento di riqualificazione del porto, che andrà a ridisegnare lo scheletro e la struttura di una parte di Marina. Mancano ancora procedimenti che dovrebbero concludersi entro il primo semestre del 2024, e poi i vari rendering e mappe, mostrati a più riprese negli scorsi mesi, dovrebbero diventare realtà. L’attuale piano regolatore, come ricordato più volte dal presidente dell’Autorità Portuale Mario Sommariva, è in vigore dal 1981. Un periodo troppo lungo, in cui nel corso del tempo a cambiare sono state le città, i regolamenti e le esigenze stesse del porto, pronto adesso a rifarsi il look e avviare una nuova fase di crescita rispetto ai già buoni numeri registrati, sia per la parte commerciale sia per quella turistico ricettiva. A spiegare le modifiche principali previste dal nuovo piano regolatore, durante l’incontro alla sede di Avenza della Cna, è stato l’ingegner Mirko Leonardi insieme ad altri tecnici.

"Lo sviluppo è estremamente contenuto – ha spiegato l’ingegnere – perché questo nuovo prp punta a mettere ordine e razionalizzare funzioni che già esistono, limitando gli aumenti a quelle che sono le strette necessità derivanti dai traffici dei prossimi anni. Si ottimizza in pratica quello che già succede in porto". Andando più nel dettaglio, come interventi previsti, nella parte levante del porto sarà disposta tutta la parte commerciale, con il raddoppio del piazzale Città di Massa, mentre la banchina Taliercio sarà prolungata e destinata a funzioni crocieristiche e del diporto. L’area della cantieristica rimarrà sostanzialmente invariata rispetto allo stato attuale. Nella parte dedicata al travel lift, alla banchina Buscaiol, è previsto anche il rimessaggio per piccole imbarcazioni. Nel nuovo prp anche il prolungamento dellla passeggiata a mare, allo scopo di offrire adeguato ridosso al bacino interno. Pertanto l’entrata di tutti i mezzi dedicati ai traffici commerciali, sarà a est, al termine di viale Zaccagan dove sono già partiti i progetti per la rotatoria che farà finire tutti il raffico pensante sulle due nuove banchine del città di Massa. Lì finiranno tutti i temrinalisti con dogane e posti di polizia e servizi. A ovest, nell’attuale entrata, soltanto crociere e diporto". "Nel prp adottato – ha proseguito l’ingegnere – 133mila metri quadrati di aree demaniali sono classificate come aree di interazione tra porto e città". L’iter sembra quindi procedere spedito, con alcuni passaggi burocratici necessari prima dell’entrata in vigore definitiva. Da un punto di vista amministrativo è prevista l’attivazione di due ulteriori procedimenti, i pareri di Comune e Regione, che una volta conclusi, passeranno al vaglio del comitato di gestione. Necvessario anche il passaggio al ministero delle Infrastrutture. Ognuno di questi soggetti potrà esprimere il proprio parere in un arco temporale che varia dai 45 ai 90 giorni. Il secondo procedimento culminerà invece con la Vas, la valutazione ambientale strategica, in cui pubblicamente qualsiasi soggetto potrà prendere visione dei documenti ed esprimere eventuali osservazioni e dubbi.