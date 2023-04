Tradizionale fiera di San Marco La sindaca getta acqua sul fuoco "Abbassiamo i toni: lavoriamo uniti"

La sindaca Serena Arrighi cerca di mettere una pezza alla gaffe fatta con il parroco di San Pietro don Marino Navalesi, dopo che in campagna elettorale aveva ‘promesso’ che avrebbe riportato la fiera di San Marco nella sua sede naturale, escludendo la collocazione dei banchi in viale XX Settembre. Collocazione sperimentale che era stata introdotta dalla giunta a 5 Stelle. La sindaca invita ad "abbassare i toni" augurandosi che su San Marco "si possa continuare a lavorare per il bene di tutti in un clima costruttivo e nel rispetto del ruolo e delle funzioni di ognuno".

Intanto la cartina della disposizione dei duecento banchi a tredici giorni dalla fiera non è ancora definitiva. "Nell’organizzare la fiera – spiega l’assessore al Commercio Lara Benfatto – abbiamo cercato di venire incontro alle richieste dei residenti e riportare le bancarelle in centro storico dopo che nel 2022 il percorso era stato spostato sul viale XX Settembre. Rispetto a quanto avveniva in passato abbiamo dovuto ovviamente tenere in considerazione di quelle che sono le disposizioni in materia di sicurezza, rispetto alle quali non è certo pensabile andare in deroga in nessun caso. Per questo motivo, per esempio, non è più possibile prevedere la doppia fila di posteggi in via Giovan Pietro. Per ovviare a queste assenze abbiamo deciso di riportare la fiera in via Luni e via Argine sinistro, ma anche di inserire per la prima volta il tratto di via Campo d’Appio compreso tra via Marina e via Giovanni Bosco (davanti al distretto sanitario) e piazza Lucetti. Essendo quella di Avenza una fiera molto partecipata abbiamo la necessità di collocare ancora una quarantina di banchi per i quali uno spazio disponibile potrebbe essere lungo il viale XX Settembre, nel tratto tra via Giovan Pietro e via Campo d’Appio".

Sulla fiera di San Marco interviene anche la sindaca Arrighi: "L’assessorato al Commercio – dice – assieme agli uffici e ai consiglieri comunali stanno portando avanti un lungo lavoro di confronto con tutti i soggetti interessati per arrivare alla definizione del nuovo percorso della fiera e sono convinta della bontà del loro lavoro. Dispiace che ci sia qualche scontento e noi siamo pronti a cogliere tutti i suggerimenti e ad individuare, ove possibile, eventuali soluzioni. Di certo però queste non potranno mai andare in deroga a quelle che sono le prescrizioni per la sicurezza pubblica. Auspico infine che su questo argomento i toni si possano abbassare e si possa continuare a lavorare per il bene di tutti in un clima costruttivo e nel rispetto del ruolo e delle funzioni di ognuno".