Tracciabilità avanti tutta: "Martinelli smemorato sui fondi che non ha mai usato"

La sindaca Serena Arrighi risponde alle accuse del consigliere dei 5 Stelle Matteo Martinelli sull’obbligo di lavorare in loco almeno il 50% del materiale di cava e sul Pnrr. "Nonostante sia un politico di lungo corso l’ex assessore a ‘tutto’ continua a incorrere nei soliti errori – scrive la sindaca Arrighi –. Dopo aver trascorso tutto il proprio mandato a dare la colpa dei propri fallimenti a ‘quelli di prima’, oggi il consigliere si lancia dai banchi dell’opposizione in accuse sconclusionate. Quando parla di marmo, per esempio, il mio predecessore dimentica come quello della tracciabilità ‘blocco per blocco’ fosse il suo cavallo di battaglia, una riforma epocale che Martinelli e tutto il Movimento 5 stelle una volta eletti avrebbero dovuto fare in quattro e quattr’otto, salvo poi partorire dopo anni una proposta che ha prodotto solo una sconfitta per il Comune davanti al Tar".

"Come ho già avuto modo di dire all’ex assessore durante l’ultimo consiglio – prosegue Arrighi –, questa amministrazione realizzerà quello che la precedente non è stata in grado di fare e vale anche per la tracciabilità. In questi mesi abbiamo gestito un passaggio epocale per l’intero settore, arrivando alla firma delle convenzioni per tutte le cave cittadine". Per quanto riguarda la tracciabilità delprodotto escavato "ci stiamo lavorando attivamente e in maniera seria – aggiunge Arrighi – individuando soluzioni tanto per il breve che per il lungo periodo. Nelle convenzioni e negli atti conseguenti sono stati richiamati tutti i regolamenti con particolare riferimento agli obblighi e alle attività di controllo previste dagli stessi, approvati, lo ricordo, dalla precedente amministrazione. Quanto al Pnrr – prosegue la prima cittadina – spieghi come mai la sua amministrazione non è stata in grado di spendere i 18 milioni del bando delle periferie lasciati in dote ai 5 Stelle da chi li aveva preceduti.

Prima di prendersi il merito per i progetti che noi stiamo realizzando, - conclude la sindaca – racconti di come nella maggior parte dei casi al nostro arrivo quelle del Pnrr fossero solo cartelline vuote. Progetti che in questo anno abbiamo dovuto realizzare e sviluppare recuperando il tempo perso da chi si è preoccupato, lui sì, solo di fare annunci sulla stampa, e soprattutto reinvestendo importanti risorse per dare loro le gambe".