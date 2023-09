Tracce di tartarughe Caretta Caretta a Montignoso: scoperto nido al Cinquale

Una striscia di sabbia che da confine a confine misura meno di un chilometro. Qui nidi di tartaruga non se ne sono mai visti, almeno da quando si fanno verifiche e controlli a tappeto, e comunque non sembra che ce ne sia neppure memoria. Eppure anche Cinquale adesso ci crede che la magia sia avvenuta pure qua. Il nido non era stato visto o segnalato nei mesi scorsi ma le piccole impronte delle tartarughe appena nate ed emerse dalla sabbia al bagno Stefanella di Cinquale fanno ben sperare. Come conferma Luca Giannelli, del Centro didattico Wwf dei Ronchi, si tratterebbe di tre neonate tartarughe che durante la notte hanno raggiunto il mare. Le tracce di emersione hanno subito fatto scattare i controlli, con avvisi ad Arpat e Capitaneria. Al momento è ancora difficile capire dove sia il nido con precisione quindi è stata creata una maglia larga di 5 metri per 5 per garantire la massima sicurezza. Ora i volontari tengono sotto controllo la spiaggia e monitorano eventuali nuove emersioni mentre è atteso il sopralluogo tecnico dell’Università per individuare con esattezza il nido, al massimo entro stamani. L’ufficialità non c’è ancora ma potrebbe davvero essere il primo nido di Caretta Caretta a Montignoso, quindi il terzo depositato sulla costa apuana questa estate di cui uno solo era stato individuato prima della schiusa così da garantire la massima tutela per le uova.