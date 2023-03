Tra scienza e religione Il volto di San Ceccardo riemerge dal passato e viene svelato ai fedeli

Scienza e arte unite nell’interesse accademico e sociale per restituire alla comunità il volto reale del santo patrono carrarese, San Ceccardo. Questo il progetto promosso da un team di ricercatori composto da Simona Minozzi, antropologa dell’università di Pisa, Agata Lunardini, direttrice del Museo delle mummie di Borgo Cerreto (Pg), l’archeologo Giovanni Gatti e Stefano Ricci, antropologo dell’università di Siena, i quali hanno effettuato, con il permesso della diocesi, una ricognizione canonica e uno studio multidisciplinare dei resti mortali del santo, concludendo con la realizzazione di un busto realistico attraverso lo studio bioarcheologico del suo cranio. La datazione a radiocarbonio delle ossa ha radunato un gruppo di specialisti tra antropologi, fisici e archeologi in un metodo di ricerca che ha unito l’esame delle fonti e la ricerca scientifica per attuare una ricostruzione storica.

Il progetto ha preso vita nel febbraio 2021 e si è concluso nel dicembre dello stesso anno: le reliquie, conservate in una teca di zinco fedelmente restaurata da Francesca Dell’amico e avvolte in un drappo di damasco rosso, sono risultate fin da subito in ottimo stato di conservazione, così come il cranio, custodito in un apposito reliquiario del XVII secolo. Dall’osteobiografia di San Ceccardo, ovvero dalla storia dell’individuo attraverso le sue ossa, sono emersi risvolti interessanti: il patrono carrarese era alto 160cm, aveva una corporatura robusta, godeva di inserzioni muscolari ben sviluppate, aveva un buon rapporto proteico nella dieta ed è stato condizionato, per tutto l’arco della sua vita, specialmente nell’età dell’infanzia, da eventi patologici e salute precari. Una ricerca dunque molto importante sia dal punto di vista scientifico sia da quello storico-sociale, finanziata dalla Cooperativa Cavatori Lorano e da Vanelli Ferdinando Marmo e supportata dalla Diocesi Massa Carrara Pontremoli, dall’università di Pisa, dal reparto di radiologia Usl Toscana Nord Ovest e da Adamo Ceccarelli. Alla presentazione del busto, avvenuta ieri mattina nel duomo carrarese, è intervenuto il vescovo Mario Vaccari: "San Ceccardo è un santo tutto da scoprire. Con l’ausilio della scienza e dell’antropologia abbiamo modo di approfondire la sua figura e questo ci aiuterà a vivere meglio anche il suo culto. La divina umanità di Cristo ci insegna che coltivando l’umanità si raggiunge il trascendentale".

Presente in duomo anche don Luca Franceschini, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto: "Le reliquie ci pongono una sfida teologica e spirituale, ci invitano a pensare in maniera antropologicamente corretta al rapporto tra terreno e ultraterreno. Esse sono una sorta di portale necessario per l’incontro tra due mondi". A portare i saluti dell’amministrazione la vicesindaca Roberta Crudeli.

