Tra politica e spettacolo Festa della riscossa popolare al parco della Comasca

Tutto è pronto per la partenza della festa nazionale della Riscossa popolare del partito dei Carc, che ha inizio domani (e terminerà domenica) non più al parco di Ricortola ma al parco della Comasca, a Ronchi. Ieri, sotto il municipio di Massa, Christian Boeri, responsabile della commissione festa nazionale, e alcuni compagni attivisti, ha tenuto una conferenza di presentazione. La festa sarà in continuità del lavoro tracciato durante la campagna elettorale del movimento Massa Insorge.

Importanti gli spazi dedicati ai dibattiti: venerdì, alle ore 18, si parlerà di "Amministrazioni locali che servono" con riflettori puntati sul governo di Massa: si parla delle amministrazioni che servono per gli interessi delle masse popolari. "Qui sul territorio si stanno sviluppando decine di movimenti popolari perchè il malcontento sta crescendo. Siamo passati dalle lotte della consulta, di compagni e compagne, per la riapertura del vecchio ospedale e per la sanità territoriali a mobilitazioni storiche portate avanti dal comitato di Alteta per le bonifiche e la messa in sesto del territorio Sin, fino ad arrivare alle ultime mobilitazioni promosse da balneari e albergatori turistici per opporsi alla realizzazione del Luna park a Poveromo, che andrebbe a deturpare un polmone verde importantissimo per la città soprattutto in questo periodo in cui si parla di green e di ecologia. A nostro avviso è un’azione scellerata devastare una zona verde in favore di nuove cementificazioni". Insomma, anche il partito dei Carc esprime la sua contrarietà alla realizzazione del Luna park a Poveromo. Altro appuntamento è per il 29 luglio, sempre alle 18, con "Radici e prospettive del movimento contro la guerra". Al dibattito partecipa la Banda Bassotti che porta la sua esperienza della ’Carovana antifascista’ in Donbass.

Non mancherà la musica ad accompagnare la festa con l’apertura dei Kinnara in concerto il 27 luglio, alle 22, la Banda Bassotti sabato 29 luglio e Assalti Frontali per la chiusura di domenica sera. Domani, alle 17,30, ci sarà anche la presentazione del libro con approfondimento ’Consigli di fabbrica e nuovo potere’ mentre venerdì alle 21,30 sul palco salirà il dj set ’Dome la muerte’. Saranno sempre aperti bar e ristorante e domenica, alle 13, pranzo popolare di Riscossa. Per prenotare si può chiamare il numero 366 9711263.

Angela Maria Fruzzetti