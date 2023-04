Tra politica e mondo del sociale Cena con gli 8 candidati sindaci Il ricavato sarà devoluto alla Caritas

Il Circolo Acsi La Congiura di Massa, ha voluto organizzare una cena benefica a sostegno dei progetti della Caritas Diocesana, un evento che lo stesso circolo aveva già organizzato anche qualche anno fa. Sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari. L’appuntamento con ’Le povertà incontrano la politica. Confronto con i candidati a sindaco’ è previsto alle 19,30 di stasera. "Visto che nel comune di Massa si va al rinnovo delle cariche istituzionali, la cena di solidarietà è diventata l’occasione di un confronto fra chi opera nel campo delle povertà all’interno della nostra comunità cittadina e i candidati a sindaco" scrivono gli organizzatori.

Introdurrà il presidente del Circolo, Alessandro Ranzini mente la serata sarà condotta da Matteo Marchini. Il direttore della Caritas, Almo Puntoni, farà un quadro generale sui vari progetti che la stessa Caritas ha attivi nel territorio, mentre don Maurizio Manganelli, parroco di San Pio X e responsabile diocesano della Pastorale Giovanile, parlerà delle problematiche legate al mondo giovanile e per finire il cappellano del carcere, don Michele Bigi, parlerà della situazione carceraria, indicando possibili soluzioni da mettere in agenda per quanto riguarda la vita dei detenuti, con particolare attenzione alle problematiche del reinserimento nella società.

Al termine degli introduzioni, i candidati a sindaco di Massa interverranno brevemente sulle questioni poste dai relatori ed anche sul ruolo della Caritas nella realtà apuana. Alle 21 ci sarà la cena a menu fisso al costo di 40 euro che andranno come detto a sostegno dei progetti Caritas della nostra città. Durante la cena si svolgerà un’asta benefica di un’ opera in marmo offerta dallo scultore Michele Monfroni.

I candidati sindaci potranno essere accompagnati e portare ospiti comunicandolo al numero 0585 488686. Si consiglia al massimo due persone ciascuno. Chiuderà la prima parte della serata il saluto del vescovo di Massa Mario Vaccari.