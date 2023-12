Tra musica, emozioni e pensieri

L’associazione Archeosofica organizza per sabato prossimo, alle ore 17, con ingresso libero, presso la Sala degli Specchi a Palazzo Ducale, un incontro-conferenza con la soprano Graziana Biondi, coadiuvata dal pianista Alessandro Pelagatti e dagli allievi del Coro Santa Cecilia di Firenze. Nell’incontro verrà dimostrato, per mezzo di un esperimento dal vivo, come ogni suono riesca a modellare in maniera differente la materia inorganica. "Tutti conosciamo – affermano i promotori dell’iniziativa – l’influenza del suono sui nostri stati emotivi e mentali, meno consapevoli siamo della sua influenza sul nostro respiro, sul battito cardiaco o sulla nostra pressione sanguigna. Quindi è importante scegliere bene i brani da cantare o ascoltare; tale scelta influisce sulla nostra qualità della vita". Nell’incontro verranno indicati alcuni criteri per individuare la qualità dei brani musicali.