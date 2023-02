"Tra me e i lupi c’è un patto E qui lo rispettiamo tutti"

di Roberto Oligeri

"Sono tutti preoccupati della neve scesa le settimane scorse e del freddo attuale: personalmente invece sono felice. E’ tornato finalmente il vero inverno!" A parlare così è Eugenio Ambrosini, unico abitante di Bottignana, borgata a quasi mille metri d’altezza sull’Appennino. E’ lui a rispondere, per telefono, alle domande del cronista. E’ felice Eugenio che faccia tutto questo freddo?

"Certamente; è una panacea per tutti che si ripristino le stagioni; neve, ghiaccio e freddo sterminano una marea di parassiti e malattie fungine di piante ed ortaggi, impedendo così, o almeno limitando quindi l’utilizzo di antiparassitari. Inoltre la neve, sciogliendosi lentamente nel terreno, va a ridare vita alle tante sorgenti ridotte al lumicino dalla terribile siccità della scorsa estate".Come ha passato le sue giornate quando a Bottignana le settimane scorse imperversava la tormenta di neve?

"Quando scendeva la baruffa, così si chiama qui la tormenta con la neve che filtra sotto le tegole, me ne sono stato sempre in casa. E’ durata ben due giorni e due notti, con la neve ammucchiata dal vento che in certi punti ha raggiunto il metro. Sono uscito solamente alla sera, per portare da mangiare alle galline, prima del buio totale". Non ha paura a quell’ora d’incontrare qualche branco di lupi, spinti dal freddo e dalla fame?

"No, assolutamente. Tra me ed il lupo esiste da sempre un patto tacito di rispetto reciproco: siamo entrambi figli della natura, della stessa terra. E devo dire che di lupi qui ce ne sono eccome. Non faccio che trovare tracce dei loro pasti, a base di cinghiale; il lupo è un predatore eccellente che tiene sotto controllo l’espansione dei cinghiali, un vero flagello delle coltivazioni e degli orti. Alle volte lo sento ululare la notte, si chiamano da una montagna all’altra e spesso ne trovo le orme nella neve". La temperatura sarà ben rigida lì, come combatte il freddo ed ha scorte alimentari a sufficienza? "Guardi, in questo momento sono le 18 ed il termometro fuori la finestra segna -7 sotto zero. Questa notte sicuramente, come già ieri, arriverà a meno 10. Quindi, dai rubinetti faccio uscire sempre un filo d’acqua altrimenti gelerebbe ed allora sarebbe un disagio terribile. Per il resto, la mia stufa a legna riscalda che è un piacere, oltrechè a cucinare i piatti da me preferiti durante l’inverno: trippa, minestrone, zampini di maiale messi sotto sale bolliti, oppure polenta e lepre, cacciata da me. Mi domanda se ho le scorte? La legnaia è piena, quindi il fuoco è garantito sia per il riscaldamento che per cucinare. La dispensa poi è colma di ogni ben di Dio, pertanto mi sento felice come un topo di campo durante l’inverno, nella sua tana ricolma di provviste. E me ne sto in pace con Dio e con mè stesso; quassù a Bottignana, borgo che confina con il cielo".