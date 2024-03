Tra la Bolkestein e la spiaggia che scarseggia

Sono anni che parliamo di Bolkestein e di concessioni demaniali. La direttiva europea è chiara: si deve andare alle aste per quanto riguarda gli stabilimenti balneari. Numerose sentenze lo hanno ribadito. Ma non ci siamo ancora. Si cercano, giustamente, linea guida che tutelino anche coloro che hanno investito tempo e risorse nelle spiagge. Linee non ancora trovate. Per ora si sta prendendo tempo. I Comuni hanno concesso una proroga di un anno, l’Agcom sostiene che sia illegittimo. Insomma, un pasticcio nell’attesa che il Governo si accordi con l’Europa. Di tutto questo si parlerà anche a ’Balnearia’ che scatta oggi a CarraraFiere. Una cosa però va sottolineata: a Massa appare perfino inutile parlare di aste quando a scarseggiare è la materia prima: la spiaggia. Ci piacerebbe se anche questa fosse una priorità per tutti gli attori in campo.

Luca Cecconi