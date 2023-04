Tour urbano della Bennati "Via Acquale dimenticata Allagamenti e zero servizi"

Discariche abusive a cielo aperto, mancanza di pulizia e di manutenzione ordinaria dell strada, allagamenti continui ma anche schiamazzi e, in qualche caso, risse notturne: è il quadro drammatico che i residenti di via Acquale hanno tratteggiato a Daniela Bennati, candidata sindaca del Polo Progressista e di Sinistra che ha visitato la zona insieme alle candidate consigliere del Movimento 5 Stelle Elda Baldi ed Elisa Giovannelli. "E’ una strada dimenticata – hanno lamentato gli abitanti –. Anzi una mezza strada dimenticata: il lato a ovest di via degli Uliveti, forse per la presenza di alcune attività, è pulito e decoroso. Noi qui, invece, siamo cittadini dimenticati, costretti a vivere in condizioni igienico sanitarie indecenti, con la strada che si allaga a ogni acquazzone e senza servizi. Niente taglio degli sfalci, niente pulizia, niente manutenzione del canale che, essendo parzialmente tombato, esonda a ogni pioggia. Eppure paghiamo le tasse come tutti". Bennati e le due candidate hanno effettuato un sopralluogo nella zona, che già conoscevano, grazie al prezioso lavoro svolto negli anni dal M5S: una interrogazione presentata in consiglio comunale e un esposto in Procura per portare alla luce i problemi di via Acquale. "I vostri consiglieri – hanno aggiunto i residenti – sono gli unici che hanno provato a fare qualcosa. Ora vengono tutti a chiederci il voto ma noi facciamo la spola in Comune da decenni, siamo andati da tutti i sindaci: non è mai cambiato nulla e ce lo ricorderemo anche il 14 maggio. E poi la situazione è andata peggiorando: in passato, almeno, i sindaci ci ricevevano. L’ultimo invece (Persiani, ndr) non si è mai degnato di ascoltarci".

Alteta. Oggi, alle ore 17.30, al campetto di Alteta, si parlerà di rifiuti organici, Cermec e biodigestore. E’ un incontro-dibattito organizzato da Unione Popolare. Coordinano i candidati consiglieri Ciro Stefano Monti e Carlotta Palagi. Sono previsti gli interventi di Alberto Grossi (Grig), Elia Pegollo (La Pietra Vivente) e Lanfranco Pambuffetti (ingegnere). Sarà presente la candidata sindaca Daniela Bennati. "Il Cermec di recente si è espresso positivamente sulla creazione di un biodigestore nella frazione di Alteta – afferma Unione Popolare –. Oltre a interrogarci sul processo che verrà posto in essere per il riciclaggio dei rifiuti, un processo che prevede l’estrazione di ossigeno al fine di poter produrre biogas (termine già contestato da diversi comitati nati nel resto del paese in contrasto a questa proposta), ripercorreremo la storia della zona industriale (un complesso che nel 1936 contava circa 10mila unità), e gli episodi più allarmanti accaduti nell’ambito della lavorazioni chimica, come la fuoriuscita di diossina alla Rumianca, gli interramenti di rifiuti alla Coke Apuana, le tonnellate di fanghi tossici ritrovati alla Ferroleghe e altro. A distanza di tanti anni, lo stato di salute della terra di Alteta rappresenta al meglio l’immagine plastica di un territorio che sconta da sempre un’impostazione antica di immaginare la città: dove le periferie sono considerate alla stregua di luoghi in cui scaricare ogni cosa, senza interessarsi della salute dei loro abitanti. Un incontro che ha l’obiettivo di permettere ai residenti della frazione di farsi un’idea del progetto prima di doverlo accettare senza batter ciglio".