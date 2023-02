Tour per gli operatori alla scoperta del territorio

Per promuovere il territorio oltre il mare l’ambito Riviera Toscana, formato dai tre Comuni di costa, ha organizzato per martedì una giornata dedicati agli operatori di ambito organizzato con Regione, Anci Toscana e Toscana Promozione, intitolato AmbiTour. Lo ha annunciato il vice sindaco Andrea Cella durante la commissione attività produttive dedicata alla lettura dei dati sul turismo.

"Organizzeremo un tour guidato di un giorno per operatori turistici del nostro ambito per portarli a vedere, sul campo, quelle realtà che solitamente non vedono – spiega Cella –. Ci sono operatori che non hanno mai visto l’orto botanico al Pian della Fioba a Massa. Altri operatori turistici che non hanno visto alcune peculiarità delle nostre eccellenze come i laboratori artistici di Carrara. Li portiamo a scoprire tutte le potenzialità che si possono esprimere per creare dei “pacchetti” ed esperienze per i turisti su tutto il territorio. Non li porteremo al mare perché lo conoscono tutti. Diversifichiamo l’offerta privata: la mattina a Carrara, pranzo a Montignoso e nel pomeriggio un tour sopra il paese di Antona fra l’Orto botanico e il Rifugio per fargli vedere questa peculiarità del territorio, accompagnati da una guida. In tutti i posti in cui andranno, gli operatori parleranno con i gestori delle varie strutture ricettive".

Sono già una trentina gli operatori che hanno aderito all’iniziativa organizzata dall’Ambito Riviera Toscana.