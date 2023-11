Tour Gruppo storico protagonista a Cipro

Fra le innumerevoli località di tutto il mondo finora visitate, in decenni di impegno e attività svolte in ogni Continente, il “Gruppo Storico“ di Fivizzano ha raggiunto per la terza volta l’isola di Cipro.

I componenti del sodalizio lunigianese, infatti, si sono esibiti riscuotendo grande successo dal 7 al 14 ottobre scorso nella città cipriota di Ayia Napa, dove sono stati invitati al locale “Medieval Fest“. Assieme a quello di Fivizzano, erano presenti altri gruppi provenienti dall’Italia, Germania, Russia, Polonia, Bielorussia, Ungheria, Ucraina e Olanda. Un evento, che si è svolto in una cornice ancora estiva, all’insegna della calda atmosfera mediterranea, che prevedeva sfilate dei gruppi partecipanti lungo il viale principale di Ayia Napa, località turistica di mare molto frequentata sulla costa sud-est dell’Isola e nota per la particolare bellezza delle sue spiagge, di cui quella di Pantachou è la più famosa in quanto offre agli ospiti un tratto di sabbia dorata.

Lo spettacolo vero e proprio si teneva,dalle 19 alle 23 di ogni sera sul palco predisposto nella grande piazza centrale Plateia Seferi, sottostante l’antico Monastero di epoca veneziana, riferimento principale della città. Al “Medieval Fest“ di Ayia Napa ha partecipato anche il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti nella compagine degli “Sbandieratori“, settore che lo annovera fra i propri componenti fin dalla sua giovane età.

Roberto Oligeri