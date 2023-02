Tour gratis in città per gli innamorati

Una città... da baci, Massa. Che nel giorno della festa degli innamorati vede animarsi ancor di più il centro storico, dove le vetrine dei negozi sono un tripudio di cuori e messaggi d’amore. In questi giorni sono stati tantissimi i massesi che si sono fatti un selfie nelle ’zone romantiche’ segnalate da un cartello ad hoc in giro per la città. Un’iniziativa del Ccn Massa da vivere, per trascorrere qualche ora di dolcezza e relax, magari mano nella mano, passeggiando tra le strade, vicoli, piazze e salite panoramiche. “A spasso con amore” è il nome dell’iniziativa che si conclude oggi: grafiche indicano in maniera giocosa delle zone romantiche dove fermarsi e darsi un bacio e farsi una foto da condividere sui social con l’hashtag #massadavivere. Il Duomo illuminato dal sole del mattino, le panchine in Piazza Aranci o la Piastronata che conduce al Castello Malaspina, la deliziosa piazzetta della Conca chiamata anche Piazza della Musica e il Teatro Guglielmi luogo di passione e sentimenti, sono i luoghi dove si trovano i cartelli.

E oggi il gran finale: vengono offerte due visite guidate completamente gratuite dai commercianti del Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere. Con Antonella Aurora Manfredi, guida certificata GAE di Controvento Trekking e Storia, alle 15.30 e alle 17.30 si andrà a scoprire alcuni luoghi e storie del cuore in città e angoli particolari. L’ iniziativa gratuita è aperta a tutti sia coppie, amici, che genitori e figli, ma anche piccoli a quattro zampe. Al termine gran finale e omaggio ai partecipanti. È necessario prenotarsi contattando via Whatsapp Antonella Aurora Manfredi tel. 347 037 2764.