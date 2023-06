Tour dei Rondoni a Massa, Mauro Ferri e Paolo Maria Politi in due giorni di incontri e escursioni

Appuntamento da non perdere questo fine settimana a Massa: Mauro Ferri e Paolo Maria Politi (nella foto) di Monumenti Vivi e Associazione Rondoni Campigliesi, all’ interno del loro tour italiano sulle tracce dei rondoni faranno tappa in città per una due giorni dedicata a questi piccoli volatili infaticabili, che ogni anno tornano nelle nostre zone dove sono nati. In sinergia con Associazione culturale Briciole Sul Sentiero, Controvento Trekking e Storia e Associazione Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano il programma è così strutturato su due giorni.

Si parte domani alle 18 con ‘I rondoni di Canevara’ all’interno della sala parrocchiale di Canevara. Un incontro informativo a cui interverranno Mauro Ferri (Monumenti Vivi) con “Le torri rondonaie in Italia e i rondoni di Canevara: la Torre Savi“ e Paolo Maria Politi (Associazione Rondoni Campigliesi) con “La conservazione dei rondoni a Campiglia Marittima“. Ingresso libero e l’iniziativa sarà contemporanea alla sagra di Canevara dove poter mangiare. Domenica alle 9 escursione ‘Il sentiero dei rondoni’. Ritrovo alle ore 8.45 al ponte di Canevara poi passeggiata slow trekking da Canevara a Antona con guide ambientali alla scoperta dei molti tesori nascosti che questo lembo di terra custodisce e le case rondanaie di Antona. Rientro previsto per le 13.30. Evento gratuito e possibilità di pranzo a “La Morza“ di Canevara, menù fisso 20 euro da prenotare entro venerdì 30 giugno (massimo 30 posti). Per info e prenotazioni 377 1428105.