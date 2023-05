Tour all’orto botanico Le guide... a lezione

L’orto botanico Pellegrini Ansaldi di Pian della Fioba si prepara alla nuova stagione e ad accogliere turisti e curiosi. Per questo ha organizzato per domani una giornata di formazione destinata alle guide che avranno il compito di accompagnare i visitatori alla scoperta dell’orto botanico, delle essenze che qui fioriscono, delle emergenze ambientali e tanto altro ancora. Oltre al panorama che si affaccia sulla costa e sul mare. Un’iniziativa che rientra nei rapporti di collaborazione tra gli orti botanici montani e il mondo accademico toscano. Giovedì 27 e venerdì 28 aprile i membri di Aquilegia, associazione che gestisce la struttura, sono stati ospiti dell’Orto Botanico di Firenze e del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. "Assieme ai colleghi del Giardino Botanico "Maria Ansaldi" Pania di Corfino e dell’Orto Botanico Forestale di Abetone abbiamo tenuto il seminario rivolto agli studenti universitari di Scienze della Vita – racconta il presidente Andrea Ribolini - al fine di promuovere esperienze formative e opportunità di tesi, stage e tirocini presso le rispettive strutture e presentando le giornate formative al fine di diventare nuove guide negli orti botanici montani". E il primo ad andare in ‘scena’ sarà appunto l’orto di Pian della Fioba: la giornata formativa si terrà domani dalle 9.45 alle 17 fra Canevara e Pian della Fioba. Studenti e neolaureati e persone con competenze di botanica certificate, potranno collaborare con l’associazione “Aquilegia“ al fine di promuovere lo sviluppo dell’Orto Botanico. Per info e prenotazioni. 348 8809255