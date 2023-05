Toto nomi per la giunta Tra nuove entrate e possibili conferme Spazio anche ai tecnici

Passata l’ubriacatura del ballottaggio adesso si guarda alla prossima giunta comunale. Il sindaco Francesco Persiani ha cinque anni di esperienza e saprà fare tesoro delle vicende passate per non ripetere avvenimenti e ruggini che l’hanno portato a cadere da cavallo quando mancavano tre mesi alle elezioni. Oltre alla questione di genere che impone un 40 per cento di presenza di genere opposto, il primo cittadino dovrà fare i conti anche con le liste civiche, che hanno dato un supporto non da poco per la sua rielezione alla guida della città.

Dai primi rumors pare che sarà una giunta metà politica e metà tecnica. Sotto il profilo squisitamente elettorale sono in molti che aspirano a una sedia nella stanza dei bottoni. Ovviamente in pole c’è Francesco Mangiaracina, attivo in questi anni nel sociale, ex Casapound, oggi in forza alla Lega. Forte delle sue 656 preferenze (è il primo della coalizione di Persiani), potrebbe conquistare proprio la delega che prima era di Amelia Zanti, con la possibilità di avere nel solito pacchetto anche una delega alle Case popolari. Ancora presto per dare seguito a questi rumors.

Mancherebbero poi altri 8 assessori (senza contare quelli senza portafoglio) per comporre la nuova giunta Persiani. Va ricordato che il primo cittadino, nella precedente amministrazione non arrivò mai a completare la squadra, tenendosi l’ultima casella come jolly, che poi non venne mai usato.

Per la delega allo Sport c’è sul piatto il nome di Marco Balloni, che ha ben fatto durante il suo mandato. Non è da escludere nemmeno il ritorno di Andrea Cella della Lega, che ha ricoperto la carica di vice sindaco fino alla caduta dell’amministrazione, così come di Pier Giuseppe Cagetti, che aveva ottenuto la delega ai progetti del Pnrr, lavoro che si è interrotto poche settimane dopo con lo scioglimento del consiglio comunale, ma anche la consigliera riconfermata Elena Cantoni della Lega. Ci sarà sicuramente Azione, che ha dato una spinta importante alla riconferma di Persiani e che ora busserà alla porta del primo cittadino, magari per strappare uno o due assessori: i nomi papabili sono l’ex del Pd Simone Ortori, il segretario provinciale del partito Riccardo Pelliccia, ma anche i fratelli Marco e Claudia Mercanti.

Non sta di certo a guardare uno dei più giovani consiglieri comunali, ovvero Filippo Frugoli, già con esperienza a palazzo civico e quindi papabile di una promozione. Interessante sarà vedere gli altri ex di centrosinistra se si accontenteranno di un posto tra la maggioranza o se vorranno anche loro partecipare alla guida della città: si parla di Giovanni Giusti e Daniele Carmassi. Sul fronte conferme potrebbe tornare anche Nadia Marnica che ha avuto la delega alla Cultura nel corso di questi anni. Il sindaco farà i nomi nei prossimi giorni: non è da escludere che una parte sarà dedicata ai tecnici.