Torneo di fine scuola Barsanti, vincono i blu

E’ finita ai calci di rigore la classica partita di fine anno scolastico dell’Istituto Barsanti sul campo sportivo del Freo di Montignoso, arbitrata dal professor Fatticcioni. Magliette bianche e blu a distinguere le due squadre che si sono affrontate, alle 9 del mattino, in un incontro privo di tatticismi, veloce e con un continuo susseguirsi di occasioni per entrambe le parti grazie alle qualità tecniche e atletiche dei calciatori. Sfida avvincente terminaao in perfetta: 3 a 3.

Al termine della lotteria dei calci di rigore, la squadra blu, capitanata da Tognoni, l’ambita Coppa per l’anno 2023. Gli studenti ringraziano i professori Fatticcioni, Serpi, Marchetti, Maghelli e Brondi, "senza i quali sarebbe stato impossibile disputare la partita", la pubblica assistenza di Carrara per il supporto medico. "Un grande ringraziamento al presidente della Provincia e Sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti per la continua attenzione e per la disponibilità fornita nella realizzazione dell’evento". La formazione della squadra bianca: Mascardi, Zoruaki, Simon, Colecchia (capitano), Riccardi, Della Bona, Mensi, Pintore, Cozzani, Bragazzi e Orrico. Nella squadra blu: Rida, Tepes, Pucci, Filippo, Margarita, Bianchi, Baldoni, Franchi, Chamba, Dahamani, Tognoni (capitano. Nel primo tempo la rete è firmata da : Baldoni (blu), nel secondo Colecchia (bianca), Simon (bianca), Mensi (bianca), e doppietta di Tognoni per i blu). Alla fine ha vinto la squadra blu 8 a 7 dopo i calci di rigore.