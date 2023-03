’Tornare a volare’ fa il bis Un aiuto per i più fragili

Riparte con un nutrito programma la 2^ edizione del progetto "Tornare a volare" presso il consultorio ’La famiglia’ di via XXIV Maggio a Massa, alla parrocchia dei Quercioli. La prima edizione – nel marzo del 2022 su iniziativa di Maria Adele Barberi, compianta consulente familiare – era partita per dare vita, voce e stimolo alle persone che hanno avuto una diagnosi oncologica. Si è formato da allora un gruppo per supportare e sostenere le persone nei momenti di difficoltà con l’aiuto di varie persone con il ruolo di facilitatrici e con specialisti, nutrizionisti e arte terapisti. Ogni partecipante si è posto nelle condizioni di aiutare e aiutarsi – con la forza intrinseca del gruppo di auto aiuto – nel percorso di vita per poter dar voce ai problemi, alle fatiche, alle difficoltà e trovare anche spunti, occasioni e possibilità di risalita e di volo. Nobili gli obiettivi del progetto tra cui: contrastare l’isolamento, accrescendo anzi il senso di appartenenza ad una piccola comunità, che condivide, comprende e sostiene; offrire ascolto e momenti di espressione dei propri bisogni; dare supporto e stimolo per far emergere la parte sana e creativa, vitale che ogni persona possiede. E ancora sostenere la comunicazione interpersonale e favorire l’informazione sia medica sia psicologica.

Anche quest’anno è stato predisposto un programma molto interessante riguardo ad alcune nuove tematiche che vengono proposte e con l’apertura all’iscrizione anche di persone con malattie croniche e fragilità. Partirà tutto sabato 1 aprile con una ’Passeggiata della salute’ gratuita che verrà fatta al Lago di Porta con l’aiuto di una guida ambientale e una esperta in mindfulness che si attiveranno nel percorso. A seguire una conferenza, il 5 aprile, tenuta dalla dottoressa Anna Lalli, psico-oncologa, e dal dottor Vincenzo Mondello, medico terapista del dolore, sul tema della malattia in famiglia. Nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno il progetto ospiterà esperti di diversi settori per laboratori e incontri tematici nonché relatori per alcune conferenze che stimoleranno una riflessione, con la possibilità di confrontarsi su diversi argomenti.

Le conferenze saranno aperte a tutti coloro che vogliono approfondire queste tematiche che peraltro appartengono al vissuto familiare di molti, mentre alcune esperienze saranno riservate al gruppo di iscritti che decideranno di partecipare. Le iscrizioni, gratuite, prevedono una conferma chiamando la Segreteria e consentono di avere l’accesso a tutti gli eventi di questo percorso che si snoda da aprile a giugno e si concluderà con un’esperienza, aperta a tutti, di percorso nel ’Labirinto’ che verrà organizzato nel salone della parrocchia dei Quercioli, sede del consultorio, dove questo progetto ha avuto avvio e sviluppo. Il consultorio ’La Famiglia’ è riconosciuto come associazione di promozione sociale ed è associato all’ Ucipem nazionale (Unione consultori italiani prematrimoniali e mMatrimoniali). La presidente è Alfonsina Ramagini, il direttore don Mario Amadi. Per informazioni, 376 1574492 o [email protected]