Tornano in scena i “Personaggi di Massa“

Carnevale speciale, oggi alle 17, a Villa della Rinchiostra. E’ in programma, infatti, lo spettacolo ’Personaggi di Massa’, scritto da Fabio Cristiani. Il pubblico sarà trasportato in una divertente giostra dove incontrerà quei personaggi che hanno caratterizzato la Massa di una volta: Battì del Barilo, El Potta de Modena, la Terè del Portogallo, Coccoe’ e tanti altri. Un viaggio a ritroso nel tempo per uno spettacolo ’in e di costume’ molto divertente che Fabio Cristiani porta sulle scene da alcuni anni e con grande successo. L’idea, infatti, era proprio quella di raccontare, in modo brillante e un po’ romanzato, le vite e le storie dei personaggi che da sempre abbiamo sentito nominare dai nostri nonni o nei detti popolari di Massa.

Gli interpreti di questo surreale itinerario sono Stefania Cosseddu che impersonerà La Togna, Massimiliano Fagnini (El Potta de Modena), Barbara Bassi (La Terè del Portogallo), Irene Baruffetti (La bela d’i tre aranci), Matteo Bigini (Benassi), Paola Gavarini (L’anguilla), Giovanni Paolo Tassi (Otta’ de Casgiogrosso), Cesare Andreazzoli (Coccoe’) e lo stesso Fabio Cristiani che darà vita a Battì dal Barilo.

L’ingresso gratuito a offerta libera. Lo spettacolo ha il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Massa ed è in sinergia con ’Massa in cartolina’, l’esposizione di fotografie storiche di Massa.