Tornano i vandali in centro Danni alla tesi di una studentessa

Non è durata neppure dodici ore l’installazione di una studentessa dell’Accademia di belle arti, frutto della sua tesi di laurea e attaccata alla cancellata della fontana con la palla di piazza Gramsci. Non è la prima volta che uno studente dell’Accademia installa un’opera in città in occasione della discussione della tesi.

L’installazione della studentessa, la scritta ’Il vero è un momento del falso’, realizzata in caratteri stampatello, è stata vandalizzata nella notte tra martedì e mercoledì. Qualcuno si è divertito a strappare le lettere ’Il vero è’ dell’installazione. Immediata la reazione della giovane studentessa, delusa dall’inciviltà che si è accanita su un progetto a cui aveva lavorato con impegno e investito molto tempo. Un atto vandalico che ripropone con forza il tema delle telecamere in centro città come deterrente, ma anche come veicolo per rintracciare chi si diverte ad accanirsi contro l’arredo urbano e i suoi monumenti, ma anche contro chi abbandona i rifiuti nei luoghi più disparati della città. Il caso della studentessa è l’ultimo avvenuto in ordine di tempo, la scorsa settimana ignoti hanno dipinto il naso di giallo e spaccato un orecchio alla scultura del ‘porcellino’ di piazza Matteotti. Ad accorgersi del vandalismo un giardiniere di Nausicaa alle prime luci dell’alba.