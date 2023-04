Tornano i Salotti d’autore ’fai da te’

Torna la rassegna ‘Salotti d’autore’ ma senza la veste istituzionale. Cesare Bassani, (nella foto) ex presidente della commissione comunale alla cultura della giunta grillina, ideatore e direttore artistico della rassegna letteraria nel giardino di Palazzo Binelli, ha deciso di rispolverare il progetto e di riproporlo al pubblico in chiave privata. Sembra che al progetto l’attuale amministrazione non sia interessata, e così l’ex consigliere comunale ha deciso di riproporre la kermesse, sempre in collaborazione con le librerie Baini, Mondadori bookstore, ‘Nuova avventura’ e ‘La bottega di Aronte’, ma stavolta in forma personale. Un altro tassello alle tante iniziative che partono dai singoli che si sostituscino sempre di più all’amministrazione. "L’iniziativa sarà aperta al pubblico ma sarà ospitata in spazi privati – spiega Bassani – ho già ricevuto l’ok delle librerie e ora resta da studiare la sede e le date. L’idea è di quattro appuntamenti a supporto delle iniziative dell’amministrazione. Ripartiamo con poco, ma volevo dare continuità a questa iniziativa che ha riscosso tanto successo. Nel 2022 in un mese hanno partecipato 700 persone. La rassegna ‘Salotti d’autore’ riparte senza il patrocinio del Comune e si svolgerà in spazi privati aperti al pubblico. Continueremo ad invitare gli autori consigliati dalle librerie a parlare delle loro opere – conclude Bassani –. Ospiti di livello nazionale che si aggingeranno agli autori locali".

A.P.