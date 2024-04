Tornano i gialli di Ulisse Nessuno: il web esulta

Torna dopo un anno esatto ‘Carrione rosso sangue’ il giallo social in salsa avenzina a firma del misterioso Ulisse Nessuno. E come lo scorso anno il primo capitolo è stato scritto come ‘pesce’ del primo di aprile. Un gradito ritorno per tutta la community del gruppo Facebook ‘Sei di Avenza se…’, che da tempo aspettava nuove storie del misterioso scrittore. E anche stavolta i lettori più che alla trama, anche se tiene tutti con il fiato sospeso, sono interessati a scoprire l’identità di Ulisse Nessuno. Un po’ come per il caso di Elena Ferrante, la scrittrice italiana autrice de ‘L’amica geniale’ e di cui nessuno conosce l’identità.

Ulisse Nessuno torna a tenere tutti con il fiato sospeso con ‘Carrione rosso sangue 2. Il killer è ancora tra noi’. Anche stavolta il luogo del ritrovamento del cadavere è ad Avenza ma per ora il luogo esatto non è ancora stato svelato, e anche stavolta la vittima ha subito una mutilazione: non ha più la faccia. Lo scorso anno ad uccidere gli ignari cittadini risucchiando gli organi interni erano stati dei mostri, degli esseri che vivevano nel sottosuolo e avevano subito una mutazione genetica a causa degli agenti chimici sversati nella ex zona industriale. E lo sanno solo il tenente colonnello Cristiano Marella, alias Cristian Mascella, Balboa, il primo sommozzatore Fausto Pesce e la dirigente di polizia Simona Rizzo nel racconto di Ulisse, ma nella realtà Simona Izzo, cosa hanno dovuto affrontare nel sottosuolo per scongiurare il peggio alla popolazione. Stavolta il cadavere senza volto viene trovato da un passante e sul luogo del delitto si sta già dirigendo Simona Rizzo, che si trovava alla pasticceria San Marco per fare una colazione di Pasquetta con una fetta di torta e un caffè mentre sta allontanando il bellimbusto di turno che cerca di abbordarla. Insomma Ulisse Nessuno torna a stimolare la curiosità dei tanti estimatori dei suoi racconti gialli, conditi da protagonisti che esistono veramente e da luoghi reali di Avenza. Un primo capitolo che promette suspense e nuove intriganti avventure, e che sta già tenendo incollati agli schermi centinaia di cittadini. Una cosa è certa, Ulisse Nessuno conosce il territorio, i nomi dei commercianti, degli esponenti politici, delle forze dell’ordine. Ulisse conosce le qualifiche e chi ricopre le più importanti cariche, insomma, uno che la sa veramente lunga e che come sempre saprà destreggiarsi con intelligenza per nascondere la sua vera identità.

Alessandra Poggi