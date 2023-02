Torna ’Un nido di storie’ per far avvicinare i bambini al teatro

Torna ad aprile l’appuntamento ’Un nido di storie’, un progetto pensato per avvicinare i piccolissimi dei nidi comunali al teatro e alla sua magia, fortemente voluto dal Comune di Massa e realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. "Siamo orgogliosi di portare gli spettacoli teatrali anche nei nidi comunali – dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Marnica –. Riteniamo che l’esperienza teatrale sia incredibilmente preziosa anche per i più piccoli e sia necessario far conoscere la bellezza dell’arte fin dalla tenera età per far crescere culturalmente i cittadini e gli spettatori di domani".

Tre gli spettacoli proposti in quest’occasione al Teatro Guglielmi, ’Un camion rosso dei pompieri’, ’Spot’ e ’I colori dell’acqua’, a cura de La Baracca-Testoni Ragazzi, teatro stabile d’innovazione per l’infanzia e la gioventù. Grazie alla sua trentennale esperienza e professionalità nel settore, la compagnia coinvolgerà i bambini in spettacoli di alta qualità che assecondano e valorizzano la curiosità dei piccoli per gli elementi semplici, naturalmente belli. Le loro produzioni sono incentrate sul teatro d’attore e su una drammaturgia originale. Negli anni hanno sviluppato una poetica alla ricerca dello stupore, della semplicità intesa come essenzialità, dell’incontro e del confronto costante con il pubblico. Un fare teatro che, distante dall’idea di intrattenimento fine a se stesso, supporta un’idea di bambino competente e sensibile, capace di vivere appieno un’esperienza artistica a qualsiasi età.

Ad oggi la compagnia ha prodotto più di 190 titoli per bambini e ragazzi di tutte le età, per un totale di più di 12.000 repliche. Ogni anno vengono prodotti nuovi spettacoli per le diverse età.