Torna ’Sicuri in montagna’ In vetta con gli esperti

E’ tempo di ‘Sicuri in montagna’: oggi è la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva. Sentieri, ferrate, falesie ed altro saranno i temi di interesse. A partire dal mattino tecnici del soccorso alpino e speleologico, istruttori ed accompagnatori del Cai, guide alpine, saranno presenti in diverse località e due punti saranno anche su Massa e Carrara. Presidi di sentieri e ferrate, falesie e grotte, in alcuni casi in tutta Italia anche con attività tecniche o dimostrazioni di soccorso. Sarà possibile parlare di prevenzione degli incidenti in montagna tipici della stagione estiva, ricevere utili consigli e ritirare materiale informativo. Anche la ricerca dei funghi sarà un tema di discussione.

Come ogni estate, le montagne e in particolare le Apuane vengono prese d’assalto da migliaia di persone, tanti esperti certo ma ancor di più sono gli appassionati spesso alle prime armi. La voglia di spazi liberi, indotta anche dalle passate restrizioni pandemiche, si fa ancora sentire. Un aumento delle presenze che è positivo ma crea anche preoccupazioni per i possibili incidenti e prevenire, si sa, è meglio che intervenire. E’ su questo fronte che il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e il Club alpino italiano (Cai) sono impegnati con il progetto "Sicuri in montagna": una campagna permanente tesa alla prevenzione degli incidenti in montagna. In questo periodo dell’anno si concentra la maggioranza degli interventi di soccorso, molti dei quali mettono in evidenza la difficile percezione dei rischi soprattutto da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile. I tecnici sottolineano anche in particolare l’aumento degli incidenti in discipline come la mountain bike, favorita anche dalla diffusione massiccia della bicicletta a pedalata assistita. Da non dimenticare gli incidenti ai cercatori di funghi, spesso causati da scivolata legata all’uso di calzature non idonee.

Il progetto dei soccorsi alpini e del Cai "si propone di diffondere il giusto mix fra passione e prudenza in tutti gli appassionati di montagna – spiega Elio Guastalli, curatore del progetto nazionale – sottolineando che la sicurezza assoluta non esiste, ma l’incolumità deve essere ricercata attraverso la responsabilità personale. Le regole sono poche ma chiare: prudenza, preparazione dell’escursione, abbigliamento e attrezzature adeguate, una sana rinuncia alle prime avvisaglie di difficoltà o problemi non previsti e al di sopra delle proprie capacità. Poche regole, ma importanti, per far sì che la montagna sia e resti solo un piacere"

FraSco