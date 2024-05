Torna ’Musica a Palazzo’ con Moira Michelini al pianoforte

Domani sera, alle 21, torna ’Musica a Palazzo’, la rassegna musicale che si svolge all’interno delle stanze di Palazzo Ducale. L’evento, organizzato dall’associazione La Croma, prevede concerti gratuiti per tutto il mese di maggio, ogni venerdì. E dopo il primo concerto, domani si terrà l’esibizione ’Anima’ di Moira Michelini al pianoforte. Il suo concerto vuole essere un percorso musicale fra Spagna, Italia e Germania, attraverso compositori del XVII e XVIII secolo. Tra questi si possono menzionare maestri quali Bach, Soler e Scarlatti, ma anche Lulli, Bach-Busoni e Vento.

Moira Michelini nasce a Terni e intraprende gli studi musicali nel Conservatorio Briccialdi della sua città, diplomandosi in pianoforte sotto la guida del maestro Fausto Mastroianni ottenendo il massimo dei voti, lode e menzione. Debutta al teatro Verdi di Terni nel 1987 e da allora svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero: Germania, Montenegro, Serbia, Macedonia, Spagna, Francia, Belgio, Austria, Polonia, Portogallo, Svizzera, Malesia, Argentina e Giappone. Numerose le sue collaborazioni con orchestre, tra le quali ricordiamo l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Malesia, l’Orchestra di Stato della Romania, l’Orchestra Sinfonica di Buenos Aires, l’Orchestra del Conservatorio di Liegi, l’Orchestra BonnerJugend di Bonn, l’Orchestra Sinfonica della Murcia, l’Orchestra da Camera ’I Solisti di Perugia’.

’Musica a Palazzo’, come detto, è una rassegna musicale organizzata dall’associazione musicale La Croma con il patrocinio di ministero della cultura, Regione Toscana, Provincia di Massa-Carrara e Comune di Massa. Il concerto di domani è aperto al pubblico e gratuito. Consigliata la prenotazione al numero 338 5433970 oppure a [email protected].