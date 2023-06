Torna ’Lungomare by night’ In bus nei luoghi della movida Lotta a smog e incidenti stradali

Ha iniziato il proprio viaggio ’Lungomare by night’, il servizio di bus che Autolinee toscane, assieme ai comuni della costa apuana e della Versilia e alle amministrazioni provinciali di Lucca e Massa-Carrara, ha predisposto per collegare di notte le varie località della riviera coi propri bus in maniera ecosostenibile e in piena sicurezza per gli utenti del trasporto pubblico locale. L’altra sera a Forte dei Marmi si sono dati appuntamento i rappresentanti delle istituzioni locali apuane e quelli della Versilia, per avviare la stagione 2023 dei collegamenti da Marina di Carrara fino a Torre del Lago. Per la provincia erano presenti il presidente Gianni Lorenzetti (che è anche sindaco di Montignoso), la sua vicepresidente Elisabetta Sordi e Katia Tomè consigliera delegata alla mobilità; Alice Rossetti assessora alla Mobilità e Giorgia Garau, assessore al Turismo per Massa, l’assessora alla Mobilità per Carrara Elena Guadagni e la consigliera comunale Silvia Barghini, per Montignoso l’assessora alla Mobilità Giorgia Podestà, la delegata al Turismo Eleonora Petracci, l’assessora alle Attività produttive Gina Gabrielli, l’assessore all’Ambiente Giulio Francesconi, il consigliere delegato Stefano Del Giudice.

Il servizio è attivo tutte le sere e le notti (fino all’alba) dal mercoledì alla domenica dal primo luglio al 31 agosto compreso Ferragosto e nei fine settimana 23-24-25 giugno e 1-2-3 settembre. Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile acquistarlo solo a bordo. Inizia, a partire dalle 19,15 di ogni sera e fino alle 5 del mattino successivo, con fermate lungo le principali località turistico-balneari: pontile di Marina di Massa, piazza Bad Kissingen (Conca d’oro), Ronchi, Poveromo, Cinquale e poi Vittoria Apuana fino al pontile di Forte dei Marmi. Da qui poi è possibile salire sul bus che arriva fino a Torre del Lago toccando la Versiliana, Marina di Pietrasanta, Tonfano, Lido di Camaiore, Viareggio e, infine, Marina di Torre del Lago. In pratica il servizio viene svolto lungo due direttrici, una apuana che parte da Marina di Carrara e arriva al Forte dei Marmi e poi torna indietro, e una versiliese che parte da Torre del Lago e arriva a Forte dei Marmi e torna indietro. Esiste un sito “at”, e una app ’At-bus’ dove trovare tutte le info dettgliate.