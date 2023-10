Torna l’Accademia popolare della Croce Rossa

La Lunigiana del Dopoguerra, la caduta del fascismo, gli Atti degli apostoli nell’arte e il sistema nervoso. Sono alcuni degli argomenti delle lezioni dell’Accademia popolare, un progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana di Albiano Magra: 25 incontri tenuti da esperti, professori, musicisti, ricercatori, per far conoscere diversi aspetti della Lunigiana, della natura e del territorio che ci circonda. Due incontri si sono già svolti, il primo dedicato alle api e il secondo al ruolo delle donne nello sviluppo della Croce rossa. Prossimi appuntamenti mercoledì alle 15, con Silvia Molinu, che affronterà il tema delle farine. Il mercoledì dopo Sauro Bonatti racconterà i 130 anni della Filarmonica albianese e il 29 novembre Riccardo Boggi affronterà l’avventura archeologica avvenuta a San Caprasio. Si andrà avanti fino a maggio. Al primo incontro la presidentessa della Croce Rossa Rita Peroni ha ricordato che l’Accademia Popolare della Cri di Albiano Magra è sorta a ottobre del 2015. "Questa iniziativa - ha detto - con cadenza settimanale grazie alla collaborazione di docenti ed esperti, aiuta gli iscritti ad accrescere il bagaglio culturale, riscoprendo il piacere di stare insieme. Per ora abbiamo 32 iscritti e termineremo gli incontri con una visita alle cave di marmo di Carrara". Erano presenti per l’amministrazione aullese il vicesindaco Roberto Cipriani, i consiglieri Giada Moretti, Maria Grazia Tortoriello e Andrea Caponi.