Torna la sagra della trippa Piatti tipici, musica e ballo

Torna a Massa la Sagra della trippa, fra prodotti tipici, musica e ballo. L’evento, organizzato dalla parrocchia di San Pio X, giunto quest’anno alla trentatreesima edizione, si apre oggi e durerà fino a domenica nell’area di via Volta, dietro la chiesa parrocchiale. Gli stand gastronomici della sagra proporranno piatti di trippa alla massese e altri piatti tipici della cucina apuana come i tordelli di carne con sugo di ragù, carni alla griglia, panzanelle a tante altre prelibatezze. L’apertura per tutte le sei sere è alle 19,30. Ricco il programma di intrattenimento.

Si parte oggi alle 20,30 nell’area parrocchiale di via Volta con una performance di Federico Cacciatori, giovane e affermato batterista, polistrumentista e compositore carrarese. Dopo un lungo percorso di formazione jazz e tanta gavetta rock, ha sfornato album nei quali ha proposto il suo modo di fare musica. Durante la serata interverrà il professore Marco Matelli, ingegnere, metereologo per passione, che ispirandosi a un personaggio di Massa ha creato la pagina di Facebook “PiovonTroton” nella quale le previsioni e le allerte meteo vengono proposte in dialetto massese. Lo scopo è far capire a tutti le previsioni che interessano la città di Massa, difendere e diffondere il dialetto massese.

Ecco gli altri appuntamenti della Sagra che si svolgeranno nell’area di via Volta, sempre a partire dalle 20,30: domani serata di ballo con il Latin Way Studio’s, giovedì serata hit con musiche suonate nei vari anni della sagra, venerdì serata musicale con dj-set dove si potranno apprezzare tecniche di mixaggio musicale, sabato si esibirà il cantante Giuliano e domenica 27 tempo di Zumba con la scuola di Laura Zaccagna.