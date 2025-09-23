Torna la prevenzione in piazza. Visite specialistiche gratuite grazie all’iniziativa del Lions Club

Torna in piazza Aranci la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita, organizzata dal Lions Club Massa-Carrara Host con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, dei volontari di Lilt, Atmar, Associazione titolari di farmacia, Farmacisti per la protezione civile e del Leo Club Massa e Carrara Agorà Massa. L’appuntamento è per domenica prossima, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. ’Lions in piazza’ – questo il titolo – è una manifestazione dedicata alla prevenzione di alcune tra le malattie più diffuse, con la possibilità di effettuare visite mediche specialistiche e screening diagnostici gratuiti. L’iniziativa, che l’anno scorso portò a 500 visite specialistiche, è rivolta in particolare a chi, per negligenza o difficoltà economiche, trascura di monitorare il proprio stato di salute.

La presentazione ufficiale si è tenuta a palazzo comunale alla presenza dell’assessore al sociale Francesco Mangiaracina. Erano presenti Andrea Filippini, presidente del Lions Club Massa-Carrara Host,i Pierluigi Barletta, segretario del Club; Dante Lagomarsini, presidente del comitato organizzatore e i rappresentanti di Atmar (la presidente Franca Leonardi, il vice Marino Lippi, i consiglieri Giorgio Giromella ed Ettore Biagini), il presidente della Lilt Pietro Bianchi; Giorgio Ziviani, presidente della Croce Rossa Italiana comitato di Massa-Carrara, e il dottor Fabio Costantino, cardiologo presidente dell’associazione Cardiosecurity. La manifestazione intende sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli diagnostici per patologie croniche e diffuse, ad alto impatto sociale e sanitario tramite visite cliniche e screening gratuiti per la popolazione. Saranno a disposizione medici specialisti in cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, diabetologia, endocrinologia (tiroide), neurologia (ictus ischemico), oculistica (glaucoma), senologia, primo soccorso pediatrico, reumatologia, urologia (prostata) e andrologia, con il supporto dell’Associazione titolari di farmacia, dei Farmacisti per la protezione civile e Leo Club Massa e Carrara Agorà. In piazza Aranci verrà allestito un vero e proprio ’ospedale da campo’ con gazebo e ambulatori attrezzati, dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a indagini cliniche e strumentali. Dopo la compilazione di un questionario e un primo triage, i partecipanti saranno indirizzati allo specialista più adatto in base alla propria anamnesi. Il consiglio è di arrivare in anticipo per gli esami che richiedono più tempo. È utile portare con sé referti e analisi recenti per agevolare la valutazione medica.

"Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per questa iniziativa – ha detto l’assessore Francesco Mangiaracina – che offre a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a controlli medici fondamentali. È un esempio concreto di impegno verso il benessere della nostra comunità. Ringrazio i medici Lions, la Cri, le associazioni e i volontari che con il loro contributo rendono possibile questa manifestazione. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente e a cogliere questa opportunità di prevenzione e salute".

"Sulla scia delle precedenti esperienze Lions d successo che ha registrato nella scorsa edizione oltre 300 accessi singoli per un totale di oltre 500 visite specialistiche erogate – ha dichiarato il presidente dei Lions Massa Carrara Andrea Filippini – abbiamo pensato di organizzare nuovamente una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita, coinvolgendo i nostri medici Lions, con la collaborazione della Croce Rossa e di associazioni operanti in ambito sanitario). In apposite strutture attrezzate (tende, camper) saranno effettuati indagini cliniche e strumentali gratuite, per la prevenzione di alcune patologie a forte impatto socio-sanitario. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Francesco Persiani e alla giunta comunale per aver preso a cuore e sposato subito questa iniziativa. La prevenzione è fondamentale per garantire alla popolazione una qualità della vita superiore".

"Cardiosecurity Italia è una futura legge ’liberale, etica e civile’ basata sulla responsabilità consapevole del cittadino e su una ’relazione di cura’ che unisce chi interviene e chi riceve aiuto – ha affermato il presidente Fabio Costantino –. Ma qui parliamo dell’arresto cardiaco. Quando già il danno è stato fatto. La vera prevenzione invece deve cominciare più a monte, quando stiamo bene. Ecco perché la nostra associazione sostiene l’iniziativa del Lions Club Massa-Carrara Host e partecipa attivamente all’iniziativa".

"L’evento, nato in Toscana circa dieci anni fa grazie ai Lions Clubs con il supporto della Cri – ha aggiunto la presidente di Atmar, Franca Leonardi – ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sul tema della prevenzione delle malattie croniche. Sottoporsi a visite specialistiche, soprattutto in presenza di sintomi lievi o di familiarità, permette di affrontare le patologie nelle fasi iniziali, migliorando la qualità della vita e prevenendo invalidità importanti. Ringrazio il Lions Club Massa-Carrara Host per l’impegno e per aver portato in piazza tanti specialisti pronti a offrire gratuitamente tempo e professionalità per questo meritevole evento".