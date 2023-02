Torna la Piteré al Gramsci bistrot Identità e cultura davanti a un drink

Nuovo appuntamento con gli incontri culturali al Gramsci Bistrot. Domenica alle 18, il Centro ’Aldo Mieli’ organizza il secondo evento del ‘Salotto della Pitèrè’, a cui seguirà dalle 19 un aperitivo con buffet. Organizzzinwe dei titolari Maura Crudeli e Marco Pieja. Molti gli incontri in programma, a cominciare dalla presentazione del libro di Derek Jarman ‘Un testamento di un santo. A vostro rischio e pericolo’ edito da ShaKe e con ospite Paolo Rumi, autore della postfazione. L’incontro sarà moderato da Chiara Tognolotti, docente di estetica del cinema all’Università di Pisa. Sempre per lo stesso giorno è prevista anche la mostra fotografica di Elisa Belloni. Derek Jarman è stato pittore, scenografo, regista, poeta, scrittore e attivista con alle spalle numerosi film e dipinti, per i quali è stato candidato al Turner Prize del 1986. Un libro che costringe il lettore a confrontarsi con un clima drammatico che, pur nella delicatezza poetica, rappresenta un monito. In programma domenica anche la mostra fotografica "Nat? duplic?", con scatti di Elisa Balloni. Le foto sono state fatte alla Drag Queen Ioio Victoria, in grado di giocare e farsi travolgere dal gioco stesso per divenire altro rimando fedele al suo sé. La mostra vuole essere l’inizio di un percorso più ampio, che metterà in gioco più artisti su queste tematiche, che svelano in modo inusuale la duplice natura dell’identità.