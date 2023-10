Torna la ’Giornata della sicurezza’. Bimbi a lezione dalle forze dell’ordine

Una città per giocare alla sicurezza. Protagonisti soprattutto i bambini senza dimenticare gli adulti. Il teatro della legalità è a Pontremoli in piazza Italia dove sabato prossimo 23 settembre dalle 10 alle 19 andrà in scena la quarta edizione di ’Una giornata in sicurezza’, organizzata dal Comune in collaborazione con Pro Loco e con istituzioni, sodalizi e mondo del volontariato. Alla manifestazione che ha il patrocinio di Regione Toscana e provincia di Massa Carrara parteciperanno polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale, polizia penitenziaria, Croce rossa italiana, Protezione civile, associazione radioamatori italiani Lunigiana, Venerabile Misericordia, Donatori di sangue Fratres, Aido, Cio nel cuore Aps Onlus, Cesvot,Soccorso Alpino Carrara e Lunigiana e Prociv.

Lo scopo è sensibilizzare i più giovani sull’importanza di sentirsi sicuri nel luogo in cui si vive, dotandoli di competenze tali da permettere loro di riconoscere forze dell’ordine o chi potrebbe essere loro di aiuto in caso di difficoltà. La sirena di un’ambulanza che passa a gran velocità potrebbe essere vista in maniera negativa da un bambino che conosce poco di quel mondo. Il dover essere trasportato al suo interno poi, potrebbe provocare addirittura un trauma per i più piccoli se questi risultassero del tutto ignari dell’importanza della prevenzione o della cura. Per questo Pro Loco e Comune hanno pensato ad una giornata in cui, attraverso il gioco, aiutare i più piccoli a conoscere il mondo della sicurezza, l’importanza di conoscere chi ci protegge, chi veglia e tutela la nostra quotidianità.

L’evento è stato coordinato dall’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici. Sarà uno spettacolo divertente vedere i piccoli guidare le mini auto seguite dai vigili urbani, le prove da pompiere, l’uso delle scale e il tunnel, l’avventura sulle moto dei carabinieri e sulle rombanti pantere della Polstrada che mostreranno diverse apparecchiature tra cui tele laser, autovelox ed etilometri. Già confermata la presenza della Lamborghini e il Camper Azzurro della Polizia di Stato, del grande Autobus della Polizia Penitenziaria e di Pompieropoli, dei Vigili del Fuoco..Prima di tuffarsi nel mondo della legalità, ogni partecipante dovrà passare dalla ’Ruota della Sicurezza’, che mette in evidenza gli stemmi di ciascun Corpo partecipante, per decidere da quale esperienza cominciare. Il programma della giornata, davvero ricco prenderà il via con i saluti istituzionali del Prefetto Guido Aprea, del Questore Santi Allegra e dei comandanti provinciali delle forze dell’ordine alla presenza delle autorità comunali e degli istituti scolastici. Una giornata all’insegna della sicurezza, dell’importanza della conoscenza e dell’esperienza per i più piccoli ma anche per i grandi.

Natalino Benacci