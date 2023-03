Torna il teatro in massese Matrimonio degli equivoci con ’Capumilla a colaziòn’

Dopo cinque anni di assenza dal Teatro Guglielmi anche la storica compagnia locale “Teatro Città di Massa” torna... a casa per tre serate. Da giovedì a sabato (ore 21), infatti, la compagnia più longeva della città, presieduta da Stefania Buffa, porterà in scena la sua nuova produzione: “Capumilla a colaziòn”. Tre atti brillanti di Umberto Castaldi, titolo originale “L’aria di mare mi rende nervoso”, con trasposizione, traduzione e adattamento a cura dello stesso “Città di Massa”. Un copione che, finalmente, consente un cast numeroso (dopo le restrizioni dovute al periodo pandemico vissuto), permettendo, dunque, alla compagnia di portare in scena una commedia corale, come quelle belle pieces del passato, che le hanno sempre garantito successi e applausi.

Questo il cast in ordine di apparizione: Maria Rosa Cavazzuti, Luciano Pelliccia, Federico Massa, Roberta Balloni, Filippo Badiali, Stefania Buffa, Vasco Lari, Fabio Grassi, Daniela Fazzi, Martina Grassi, Piero Alberti e per la prima volta sulle scene le debuttanti Floriana “Bambi” Albertini e Francesca Lazzini, a cui si va ad aggiungere il piccolo Edoardo Baccei; con la partecipazione di Nicolò Barbato e Margherita Fialdini.

Agli attori si aggiunge, quest’anno, un nutrito gruppo di figuranti: Tamara Bianchi, Claudio Barbato, Angela Bono, Gaia Barbieri, Marina Bigi, Thomas Tenerani, Paolo Serbandini, Enrica Papi, Eleonora Piacentini, Sara Tongiani Pucci, Lucrezia Pizzolitto, Marco Baldoni, Simona Malagoli e le piccolissime Letizia Pizzolitto e Anna Rocca. La regia è affidata alle sapienti mani del maestro Fernando Petroli, con l’aiuto regia di Martina Grassi, musiche di Vasco Lari, che con

Filippo Badiali ha curato anche i testi. Arrangiamenti a cura di Giacomo Bondielli. Scena di Guido Giusti, fonica di Gilberto Toso e luci di Giancarlo Zaccagna. Rammentatrice: Barbara Bugliani. Al fabbisogno scenico ci sono Federica Cattani e Mariella Della Pina, le foto di scena sono di Fabio Della Pina, la acconciature di Centro Degradé Joelle Lorenzo parrucchieri. Collaborano alla buona riuscita dello spettacolo: Daniele Lorenzetti, Andrea Pieroni, Stefano Bellé e Alessia Lazzini.

La commedia si svolge in un elegante villino di San Carlo, dove si sta celebrando il ricevimento di nozze tra Adelina ed Enrico. La narrazione ci pone di fronte al più comune dei dilemmi familiari da sempre rimasto senza risposta: “In casa... chi porta i pantaloni?”. Si direbbe l’uomo, ma si sa bene che, chi comanda, è la donna, sia essa moglie, madre o amante. Tutto ciò trova conferma in “Capumilla a colazion” e nelle vicende familiari che vedono protagonista l’astuta Nunzià, sua figlia Adelina, giovane e ingenua sposa, e i poveri consorti: Ultimo e Enrico . Tra intrecci ed equivoci il matrimonio si complica.

La prevendita è stata aperta online su circuito Vivaticket (www.vivaticket.it) mentre la biglietteria è aperta oggi e domani dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19; giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 21; venerdì e sabato dalle 17,30 alle 21.