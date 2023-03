Torna il semaforo "Cambiate strada" Residenti e pendolari infuriati

Otto giorni di semaforo, che fanno infuriare gli automobilisti. L’annuncio è stato dato via Facebook con un post dal Comune di Aulla, che ha invitato a valutare un itinerario alternativo scatenando le polemiche. Al centro del dibattito il semaforo alla Bettola per i lavori sulla viabilità di Anas, dopo la riapertura del ponte di Albiano Magra. In programma c’è la realizzazione di una rotatoria, con lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso e l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto l’ex impalcato ferroviario. Come da ordinanza Anas ieri notte dall’1 alle 5 la strada statale 62 della Cisa in località Bettola è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, per la movimentazione di mezzi da cantiere. La sistemazione del semaforo invece è fissata per stamani. Così riprenderanno i lavori per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità. Alcune settimane fa Anas aveva emesso un’ordinanza analoga con cui disponeva il posizionamento del semaforo. Nei pochi giorni a senso unico alternato ci sono stati molti disagi e forti code negli orari di punta. Il sindaco si era mobilitato chiedendo ad Anas un intervento urgente con l’uso di movieri per attenuare il gravoso traffico presente. Poi, a sorpresa, il semaforo era stato tolto per il ritrovamento di alcuni manufatti antichi su cui la soprintendenza ha voluto far chiarezza. Si tratterebbe di un vecchio muro del canale lunense.

Il semaforo preoccupa molto gli automobilisti che percorrono la statale tutti i giorni. Anche se l’amministrazione ha scritto ad Anas chiedendo movieri, non si sa se arriveranno o se continueranno a crearsi code chilometriche. Il consiglio dell’amministrazione aullese via Facebook è stato di valutare l’opportunità di percorrere un altro itinerario, in particolare negli orari di punta. E giù polemiche. "L’amministrazione oltre che consigliare dovrebbe agevolare, assieme ad Anas, i pendolari e i cittadini, magari consentendo di percorrere gratuitamente il tratto autostradale, visto il disagio creato", ha scritto un residente. E c’è chi sottolinena come anche in autostrada in questi giorni vi sia un’unica corsia per lavori da Aulla fino a poco prima del casello a Spezia. "Spero che il sindaco chieda nuovamente che nelle ore di maggior affluenza il traffico venga gestito da persone non da un semaforo", aggiunge una donna. "I lavori sono gestiti da Anas - ha replicato il Comune - La strada è di loro competenza. Dureranno solo 8 giorni con turni di lavoro prolungati. E sono pochi per poter chiedere la gratuità del tratto autostradale, che è stato gratuito durante le lavorazioni del nuovo ponte".

Monica Leoncini