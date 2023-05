Torna il semaforo alla Bettola Anas: "Per almeno trenta giorni"

Oggi primo giorno di semaforo. Un ritorno poco gradito, quello del senso unico alternato, che farà impazzire gli automobilisti. Anas lo ha appena comunicato, da stamattina tornerà il senso unico alternato alla Bettola di Caprigliola, mediante impianto semaforico o movieri, nella zona dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità. Alcune opere previste interferiscono con la sede stradale, quindi Anas si vede costretta a chiudere la corsia di marcia in direzione Santo Stefano Magra.

Si preannunciano giorni duri, per questo il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha scritto all’ingegner Stefano Liani di Anas per raccomandare l’uso dei movieri per la regolamentazione del traffico, soprattutto negli orari di punta, quindi dalle 6 alle 9 e dalle 16 alle 19. Il tutto per una durata prevista non inferiore ai trenta giorni, come scrive Anas in una nota. Ed è subito polemica, con tanti commenti pubblicati su Facebook di pendolari che si troveranno costretti a prendere l’autostrada o a stare tanto tempo in coda. "Possibile che non ci sia nessuno in grado di proporre scelte intelligenti per evitare ulteriori disagi a una viabilità già abbastanza sofferente?" ha scritto un pendolare. Poco più di un mese fa la sistemazione di un semaforo aveva provocato le proteste degli automobilisti che ogni giorno percorrono la strada statale, a causa delle lunghe code che si formavano, nelle ore di punta. Alcune settimane fa Anas aveva emesso un’ordinanza analoga con la quale disponeva il posizionamento del semaforo: durante i pochi giorni di viabilità a senso unico alternato ci sono stati molti disagi, con code negli orari di punta. Poi, a sorpresa, il semaforo era stato tolto per il ritrovamento, durante i lavori, di alcuni manufatti antichi su cui la soprintendenza ha voluto fare chiarezza. Riposizionato, aveva creato meno disagi del previsto, grazie alla presenza di movieri.

Il semaforo quindi torna a preoccupare gli automobilisti che percorrono la statale tutti i giorni. Durante l’ultima interruzione erano arrivati i movieri, richiesti fortemente dall’amministrazione comunale, per attenuare il disagio degli automobilisti. Speriamo che anche questa volta vengano impiegate alcune persone con la funzione di delimitare l’ambito del cantiere, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, per regolare a vista il senso unico alternato del traffico. Altrimenti i pendolari sono pronti a dare battaglia.

