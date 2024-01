Torna il Premio Siciliano. Una riflessione sulla pace dopo le nuove guerre a 80 anni dalla strage

La pace è il tema a cui è dedicata la 17ª edizione del premio ’Pace giustizia libertà democrazia-Maresciallo Ciro Siciliano-Forno 13 giugno 1944-2024’, promosso dall’associazione culturale Eventi sul Frigido. Una data significativa, quella del 2024, del che celebra gli 80 anni dell’eccidio nazifascista di Forno e di tutte le orribili stragi perpetrate in quella lunga estate di sangue e di orrori. L’elenco degli eccidi in terra apuana è lungo e tragico. Si comincia il 3 maggio a Mommio (22 vittime), il 13 giugno a Forno (68), il 2 luglio a Bagnone (9), il 27 ad Aulla (6). Agosto è il mese che conta il maggior numero delle stragi: il 3 a Zeri (40), il 12 a Sant’Anna di Stazzema (560), il 19 a Bardine San Terenzo (53) e a Valla Fivizzano (107), il 21-24 a Castelpoggio Carrara (11), il 24 a Guadine (13), il 24-25 a Vinca di Fivizzano (174 più 40 in zone limitrofe). I massacri nazisti continuano in settembre, fino all’arrivo degli Alleati: il 10 nei dintorni di Massa (40 vittime), il 13 e 14 a Tenerano (11), il 16 alle Fosse del Frigido (174) e a Bergiola Foscalina (73).

Quest’anno il concorso volto alle scuole vuole ricordare, sensibilizzando le nuove generazioni, l’importanza del valore della pace in questo periodo storico in cui le guerre divampano nel mondo, con conseguenze inenarrabili sulle popolazioni civili, oggi come ieri. Un’edizione che invita le scuole, docenti e ragazzi, ad aprire una riflessione su quello che è stato sul nostro territorio e sugli orrori delle guerre odierne. Il bando di concorso, tramite l’ufficio Usp Massa Carrara, è stato inoltrato a tutti i circoli scolastici. Le scuole potranno cominciare a lavorare su queste tematiche. Fra i tre manifesti vincitori, uno sarà utilizzato come manifesto celebrativo ufficiale per la ricorrenza del 13 giugno 2024. La data di scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 24 aprile. I premi in denaro (1500 euro) saranno destinati alle scuole vincitrici. Nel contesto del premio si inserisce anche lo speciale associazione Eventi sul Frigido ’Vogliamo crescere persone belle e non bulle’-6° Premio Bontà Maestro Giuseppe Fruzzetti, che sarà attribuito a uno studente (o gruppo) che si sia distinto in atti di generosità e di bontà verso il prossimo.

Un ringraziamento a Comune, Provincia e Regione che hanno sempre sostenuto il premio, oltre che Usp (Ufficio scolastico provinciale) e le associazioni Anpi, Fivl, Anfcdg, Anvcg, Arma dei carabinieri, famiglia Siciliano, le associazioni culturali Occhioni&Magrini, Accademia apuana della Pace, Insieme e Confimpresa.