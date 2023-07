Torna il premio per la scienza “servizievole”

Al via la seconda edizione del Premio “Scienza Servizievole”, che intende sottolineare l’incontro l’incontro tra umanità e tecnocrazia, dopo il successo della prima che ha premiato la professoressa Daniela Lucangeli. Un premio organizzato dal Comune di Pontremoli con Mind4Children e Heart4Children per diffondere un nuovo approccio alla ricerca scientifica. Oggi alle 18 piazza della Repubblica tornerà quindi ad ospitare la cultura e la scienza. Intenso il programma della giornata che inizierà alle 17 in piazzetta della Pace: gli operatori Heart4Chidren organizzeranno un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni (prenotazione tel. 3331679211).

Alle 18 la seconda edizione del Premio Scienza Servizievole con la partecipazione di Daniela Lucangeli, del professor Ernesto Burgio e letture a cura del Centro Teatro Pontremoli. "Credo in una scienza servizievole, che non rimane chiusa nelle università – ha spiegato la professoressa Lucangeli –, che non circola solo tra specialisti, ma che esce nelle strade e mette i suoi strumenti a disposizione di tutti coloro che possono, vogliono e dovrebbero usarli. Per questo sono uscita dalle aule universitarie e dalle sale congressuali e parlo in pubblico, e scrivo, e pubblico video sui social, con un linguaggio che cerco di modellare su chi ascolta, perché sia il più comprensibile a tutti". Una tappa del cammino di Mind4Children, spin-off dell’Università di Padova, e Heart4 Children Aps" che proprio in questi giorni stanno percorrendo un tratto di Via del Volto Santo. Il Premio Scienza Servizievole si trova così a diventare esso stesso tappa di un percorso in senso letterale e metaforico: punto di sosta, di riflessione e di apprendimento in cui la scienza diviene un tutt’uno con l’amore per l’altro .

N.B.