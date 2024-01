Torna il “Premio Micheloni“. Cerimonia in sala delle Muse. Si riaccende il salotto culturale

In sala delle Muse ad Aulla, dopo uno stop di alcuni anni, il 4 febbraio alle 16 saranno premiati e si celebreranno i vincitori della 30esima edizione del concorso letterario “Val Di Magra - Pietro Micheloni - Città di Aulla”, indetto dall’associazione culturale e artistica Cenacolo Roberto Micheloni. Tale premio, di portata internazionale, ha raccolto opere di alto spessore un po’ da tutta Italia, tanto che la scelta – secondo quanto dichiarato dalla giuria – è stata complessa. Sarà un momento di ritrovo e condivisione per tutta la comunità e di gioia per i vincitori delle tre categorie: cinque classificati per ognuna. Per la sezione poesia singola si è guadagnato il primo posto Giovanni Bono con “Interdum”, per le raccolte di poesia Piero Nissim con “Sonetti ebraici”, per la sezione narrativa Fabio P. P. Milani “Lucia e il diavolo”. La giuria si è inoltre riservata di assegnare premi speciali alle poesie e ai romanzi che, pur non essendo tra i cinque selezionati, hanno meritato un riconoscimento. Passaggi delle opere vincitrici verranno declamati e recitati dall’attrice teatrale aullese Daniela Casciari alla presenza degli stessi autori.

Questa nuova premiazione si rivela molto attesa, data, come si accennava, l’assenza forzata per alcuni anni a causa della pandemia e soprattutto per la scomparsa della poetessa Anna Magnavacca, a lungo anima propulsiva del Cenacolo Micheloni. Il Premio è inoltre un ritrovo culturale tradizionale della città, nato nel 1951, un anno dopo la fondazione del Cenacolo e svoltosi, per la prima volta, alla presenza dello stesso Roberto Micheloni, giornalista e scrittore aullese. Nel corso delle ventinove edizioni hanno partecipato come giurati figure intellettuali di rilievo del panorama dell’intera lunigiana e oltre, rendendo il Premio un prestigioso appuntamento. Tra i molti ricordiamo Giulivo Ricci, storico e politico aullese, e il pittore Nello Maccani. Dal 2016 il Premio si è ancor più annodato al tessuto cittadino con l’istituzione della figura del presidente onorario ricoperta dal sindaco in carica al momento della premiazione e l’intitolazione alla città. Il Cenacolo riorganizzato, e presieduto da Alessandra Colombo, si pone in generale l’obiettivo di raccogliere e condividere cultura e arte, essendo per queste un veicolo di diffusione territoriale in un momento in cui sembra particolarmente difficile creare partecipazione attorno al sapere e alla bellezza. Il Premio stesso ha lo scopo di rilanciare l’essenzialità della letteratura per la società e sostenere, al tempo stesso, le produzioni meno conosciute e le case editrici più piccole.