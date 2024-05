Torna il Premio Ciro Siciliano. Il ricordo dell’eccidio nazifascista negli elaborati degli studenti

Conto alla rovescia per il Premio Siciliano. Si è riunita la commissione della XVII edizione per esaminare gli elaborati, grafici e componimenti, prodotti dalle scuole del territorio. Con la medaglia del Presidente della Repubblica, già dalla prima edizione, il premio ’Maresciallo Ciro Siciliano-Pace giustizia libertà democrazia-Forno 13 giugno 1944’, ogni anno accende i riflettori sulla strage nazifascista del paese di Forno e stimola nelle nuove generazioni riflessioni che, mai come in questo periodo storico, inneggiano la pace. La commissione, presieduta dall’ex docente Nedda Mariotti Giromella, è composta dai rappresentanti della famiglia Siciliano e dalle associazioni Anpi, Fivl, Anvcg, Anfcdg, Usp provinciale Massa Carrara, Insieme, Occhioni&Magrini ed Eventi sul Frigido, quest’ultima senza diritto di voto, con il contributo dell’Accademia apuana della Pace, del premio ’Carità è donarsi’, dell’associzione Insieme e di Confimpresa Massa Carrara.

Il premio apre le iniziative che si svolgono attorno alla commemorazione dell’eccidio che quest’anno raggiunge l’ottantesimo anniversario. La cerimonia è in programma il 6 giugno, alle ore 17, a Palazzo Ducale. Farà da corollario la mostra degli elaborati pervenuti nonché i manifesti vincitori delle diciassette edizioni del premio. Sarà assegnato anche il ’Premio Bontà Maestro Giuseppe Fruzzetti’, compianto presidente e fondatore dell’associazione Eventi sul Frigido, giunto all’ottava edizione.

I manifesti verranno esposti il 13 giugno a Forno, giorno dell’anniversario della strage, lungo via dei Campi, la strada che conduce al cimitero del paese e che, in quella terribile giornata, accolse la popolazione rastrellata dalle truppe nazifasciste. Solo nel tardo pomeriggio la popolazione venne liberata mentre a valle, presso l’oratorio di Sant’Anna, si consumò la strage di 58 giovani, tra cui il maresciallo Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile il quale, in licenza di convalescenza, affrontò "il comandante del contingente tedesco riuscendo ad ottenere la liberazione di tutti gli anziani, donne, bambini e religiosi", come recita la motivazione del premio. In tutto le vittime furono 68.

Queste le scuole. Primarie: Mazzini di Bedizzano; paritaria Le Grazie; istituto Bianchi, scuola di Ronchi; scuola di Villette B; scuola Garosi di Forno; scuola Marina di Massa. Medie: Parini e Malaspina. Superiori: liceo classico Rossi, liceo artistico Palma e Istituto alberghiero. Il premio Maresciallo Ciro Siciliano ha il patrocinio di Regione, Provincia, Comune e Ufficio provinciale scolastico con la collaborazione tra gli altri della famiglia Siciliano e dell’Arma dei carabinieri. Il montepremi è di 1.500 euro, le scuole riceveranno il premio equivalente da parte degli uffici del Comune di Massa su indicazione dell’associazione Eventi sul Frigido.