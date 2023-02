Torna il Premio Ciro Siciliano con un forte messaggio di pace

Lavorare sulla pace è il messaggio che lancia il premio Maresciallo Ciro Siciliano. E’ in corso il premio per le scuole giunto alla sedicesima edizione. Il concorso ’Maresciallo Ciro Siciliano-Pace giustizia libertà democrazia-Forno 13 giugno 1944-2023’, è un premio che è diventato un appuntamento annuale con le scuole sul tema della memoria e sui valori di pace, giustizia, libertà, democrazia, ancora più importante e attuale in questo periodo in cui la pace in Europa, dopo 78 anni, è minacciata dalla guerra in Ucraina. Avvicinare i giovani alla memoria è un dovere per gli adulti e il premio ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria della guerra di liberazione e dell’importanza dei valori della Costituzione. Stiamo vivendo un momento difficile, con una guerra alle porte, scoppiata nel cuore nella pacifica Europa, e l’associazione Eventi sul Frigido invita docenti, famiglie, studenti e studentesse a concentrarsi su una partecipazione incentrata sul messaggio della pace.

La manifestazione è organizzata dall’associazione ’Eventi sul Frigido’ con la famiglia Siciliano, con l’associazione ’Insieme’, e mantiene il patrocinio del Comune di Massa, della Provincia , della Regione e dell’Ufficio scolastico Provinciale con la collaborazione di Arma dei carabinieri, Anpi, Fivl, Anvcg e Anfcdg. La data di scadenza per la presentazione dei manifesti e dei componimenti è fissata il 5 maggio. Per la consegna del materiale gli interessati possono rivolgersi all’ufficio cultura del Comune di Massa o contattare Angela Maria Fruzzetti.

Bando e scheda di adesione sono pubblicati anche sulla pagina www.facebook.compremiocirosiciliano. La cerimonia di premiazione è prevista mercoledì 7 giugno, alla vigilia dell’anniversario della strage di Forno, nel cortile di Palazzo Ducale, con l’auspicio di promuovere una giornata dedicata alla festa della pace.