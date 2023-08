Torna dopo 50 anni la processione a Turano

Questa sera, alle ore 21, Turano sarà in festa con la processione di San Domenico di Guzman per le vie del paese. Si tratta di un vero e proprio evento che si ripete dopo più di cinquant’anni. Una funzione liturgica che si innesta nel quadro di preparazione alla memoria del santo spagnolo e che ’pesca’ in un profondo humus di tradizione e devozione. Basti pensare all’immagine antica che campeggia nel tempietto marmoreo sopra l’altare maggiore. La statua lignea, di ottima fattura è opera del professor Giulio Tartarelli che, dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte di Pietrasanta e l’Istituto d’Arte di Massa, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara.

La processione partirà dalla piazzetta della Chiesa per poi proseguire in via Aurelia, via Lumachella, via Curtense, via San Pancrazio, via San Remigio di Sopra, via San Remigio di Sotto, via Gorine, via Quercia e via Pratetto per fare ritorno in chiesa.