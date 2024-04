Torna domani in piazza Aranci ’Massa in fiore’

Appuntamento domani con i floricoltori di Coldiretti per ’Massa in fiore’. L’evento, organizzato dal Ccn ’Massa da Vivere’ in collaborazione con il Comune e Coldiretti che trasformerà piazza Aranci in un giardino, è diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso per gli appassionati di giardinaggio e orti ’fai fa te’. L’esposizione e la vendita di piante e fiori è in programma dalle 9.30 alle 19.30. Protagonisti dell’esposizione-rassegna un selezionato gruppo di produttori orto-florovivaistici locali che aderiscono alla rete di Campagna Amica. Tra le novità il debutto anche dell’artigianato con la lavorazione in diretta del vimini e l’esposizione delle sculture di legno a cura dell’Agraria Cantarelli. Sarà inoltre presente una postazione del progetto ’Stop Velutina’ promosso in collaborazione con Toscana Miele.