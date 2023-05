Torna di studi della Deputazione di storia patria

Oggi, alle ore 17, nella sede del Palazzo di Santa Elisabetta, in piazza delle Suore a Massa, si terrà la quarta tornata di studi della sezione di Massa e Carrara della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi, presieduta da Olga Raffo, nell’ambito del 163° anno accademico. Il primo relatore sarà Andrea Tenerini, che parlerà sul tema: ’Il paesaggio di Massa e Carrara nella pittura femminile tra il XIX e l’inizio del XX secolo’. Quindi inteverrà Nicola Gallo relazionando su: "Il declino dei castelli feudali nella Lunigiana Estense’. Sarà possibile anche la visita al museo della Deputazione di storia patria, dove sono stati radunati cimeli e reperti storici, nonchè l’eventuale richiesta di volumi in esposizione.