Torna con tre sezioni il Premio Aronte di poesia organizzato dall’Ada

Torna il Premio Aronte organizzato dall‘Associazione per i diritti degli anziani (Ada) di Carrara giunto quest’anno alla XVIII edizione. Il regolamento è semplice: si partecipa inviando poesie a tema libero, ogni autore può inviare fino a un massimo di tre opere, una per sezione di concorso. Tre le sezioni: una riservata ai componimenti in lingua italiana, una alle poesie scritte in dialetto carrarese ed è prevista anche una terza sezione, con partecipazione gratuita, chiamata ‘Poeti in erba’ e dedicata agli studenti delle scuole primarie, medie e superiori.

Il Premio Aronte, ricorda la presidente Laura Menconi, sin dalla sua nascita ha fra gli obiettivi principali la valorizzazione del dialetto locale di Carrara in tutte le sue forme e declinazioni, dal monte al mare. Un modo anche per restare legati alle tradizioni e alla storia del territorio che in qualche modo si riflette sempre nel modo di parlare e nel dialetto tipico di ogni frazione. E’ prevista una quota di partecipazione di 10 euro da versare sul conto corrente numero 826261.80 intestato ad Associazione per i diritti degli anziani Ada di Carrara. I partecipanti autorizzano l‘associazione alla pubblicazione della loro opera in una eventuale antologia del premio di poesia ’Aronte’. Le opere, inedite e anonime, in due copie dovranno essere inserite in busta chiusa sul retro della quale dovrà esser essere apposta la seguente dicitura per ciascuna sezione: ’Concorso di Poesia Aronte’ , ’Concorso di poesia Aronte-Poesia dialettale’ e ’Poeti in erba’ per la terza sezione. All’interno del plico dovrà essere inserita una busta sigillata con l’indicazione di nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo mail del partecipante. Le opere dovranno essere inviate entro venerdì 9 giugno ad Associazione Ada Onlus Carrara-Fosdinovo, premio di poesia Aronte in via Roma 3638 a Carrara. Per altre informazioni chiamare i numeri 0585 71871 o 375 5355384 o scrivere ad [email protected]