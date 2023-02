Torna, in occasione di San Valentino, l’iniziativa di prevenzione cardiovascolare denominata ’Cardiologie aperte’, giunta alla 17ª edizione, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani. Oltre 700 cardiologi in tutta Italia, nel corso della prossima settimana, risponderanno gratuitamente ai cittadini al numero verde 800 052233. Per la nostra zona sarà a disposizione il dottor Sergio Berti, direttore responsabile della Cardiologia dell’ospedale di Massa, nei giorni di lunedì 13, martedì 14 e giovedì 15 febbraio, dalle ore 14 alle 16. Si potranno porre domande su problemi o dubbi legati alle malattie del cuore. Ricordiamo che le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi anche a causa dell’età media particolarmente alta della popolazione.