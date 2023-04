Torna “Bancarelfiore” nel centro di Pontremoli

Le piazze e le strade di Pontremoli sabato e domenica si vestono di colori e profumi. L’appuntamento è con il “Bancarelfiore”, arrivato alla 31ª edizione. Non solo fiori e piante, ma cultura green a 360 gradi, con le piazze trasformate in giardini dai numerosi espositori che dispenseranno anche consigli da pollice verde indicando come inventare nuove aiuole fiorite tra le pareti domestiche. La kermesse floreale si annuncia densa di novità soprattutto sulle bancarelle come sempre numerose e qualificate. In questa edizione saranno presenti anche stand che esporranno solo rose e varietà di cactus, molti operatori della grande tradizione produttiva del florovivaismo toscano.

Il Bancarelfiore si conferma come una importante vetrina per le produzioni delle aziende floricole d’Italia. "Un appuntamento da non perdere – spiega il consigliere delegato Michele Lecchini – per visitare una specie di giardino dei saperi. I fiori con i loro colori e profumi fanno bene all’anima e influiscono positivamente sulla quotidianità delle persone. Per questo il grigio delle pietre medievali sembra ingentilirsi di riflesso alle varietà cromatiche floreali".